Android 16 e Material 3 Expressive ci porteranno un nuovo modo di usare lo smartphone

Google ha svelato molte novità per il design di Android 16 con l’introduzione di Material 3 Expressive, una filosofia estetica che ridefinisce completamente l’esperienza utente. Durante l’evento “The Android Show | I/O Edition”, l’azienda ha presentato una serie di innovazioni che puntano a trasformare l’aspetto e la funzionalità delle applicazioni e del sistema operativo stesso. Tra le innovazioni più rilevanti troviamo le barre degli strumenti flottanti, che rappresentano un’evoluzione significativa rispetto alle tradizionali barre fisse.

Android: le barre “flottanti”

Il nuovo approccio estetico di Material 3 Expressive si distingue per l’uso di animazioni più fluide, una tavolozza di colori più vivace e il carattere tipografico Google Sans Flex, che introduce una maggiore versatilità. Ma sono le nuove barre che, negli ultimi giorni, stanno facendo parlare moltissimo del design Material 3 Expressive.

Queste nuove barre, disponibili in due configurazioni principali, possono essere integrate con un Floating Action Button (FAB) per facilitare azioni rapide o l’accesso a menu complessi. Ideali per applicazioni che richiedono una navigazione temporale, come calendari o gallerie fotografiche, le barre flottanti liberano spazio visivo, migliorando l’esperienza utente.

Un altro aspetto interessante è la possibilità di orientare verticalmente le barre flottanti, una soluzione pensata per dispositivi con schermi più ampi da usare principalmente in orizzontale, come tablet e smartphone pieghevoli. Inoltre, gli sviluppatori sono incoraggiati a implementare menu overflow per le azioni secondarie, mantenendo un’interfaccia pulita e intuitiva.

Per quanto riguarda la barra di navigazione, Google consiglia di non utilizzarla contemporaneamente alle barre flottanti nella stessa schermata. La linea guida suggerisce di riservare la barra di navigazione alla home dell’applicazione, mentre le barre flottanti trovano il loro utilizzo ideale nelle pagine secondarie, dove le azioni sono più contestuali. Sebbene la barra di navigazione non abbia subito aggiornamenti significativi in questa fase, è previsto un suo rinnovamento in linea con l’evoluzione del Material 3 Expressive.

Quando arriva Android 16

Le barre flottanti e tutte le altre novità legate al design Material 3 Expressive saranno disponibili solo con Android 16 ufficiale. Ma quando, esattamente?

Non c’è ancora una data ufficiale, sappiamo solo che sarà “a partire da giugno 2025”. Sempre più esperti ed insider, però, sono pronti a scommettere che manchino ormai davvero pochi giorni.