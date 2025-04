Android 16: in arrivo rivoluzione per quanto riguarda il gaming?

A quanto pare Google sta lavorando per apportare un sostanziale cambiamento alla gestione del gaming su smartphone Android.

Con Android 16, qualunque telefono o tablet che si affiderà a tale OS, dovrà supportare una nuova funzione chiamata Host Image Copy. Nonostante un nome enigmatico, questa dovrebbe poter garantire caricamenti più rapidi e videogiochi riprodotti in modo molto più fluido.

Non solo: Host Image Copy supporterà i giochi durante la riproduzione di immagini a schermo, alleggerendo il lavoro del chip grafico. Tutto ciò, dovrebbe tradursi in dispositivi più reattivi quando impegnati in attività di gaming, con conseguenze positive anche sull’autonomia degli smartphone.

Tutto ciò si potrebbe tradurre anche nella fine di lunghe attese di caricamenti, ritardi e incertezze che hanno caratterizzato i videogiochi su mobile negli ultimi anni.

Android 16 punta ad ampliare notevolmente il settore del gaming su smartphone

L’introduzione di Host Image Copy con Android 16 potrebbe avviare un effetto a catena, spingendo gli sviluppatori a puntare maggiormente su tale sistema operativo.

Nel giro di qualche anno (o forse mese), i titoli proposti su Android potrebbero diventare più complessi, con telefoni comunque in grado di gestire grafica e meccaniche di gioco più avanzate. Non solo: anche gli smartphone più economici potrebbero diventare piattaforme da gioco, ampliando il potenziale bacino d’utenza.

Di certo, Host Image Copy non sarà l’unica novità introdotta con Android 16. Tra le diverse possibili implementazioni si parla, per esempio, della possibilità di ridurre la luminosità dello schermo oltre i limiti attuali. Una funzione che, sebbene apparentemente poco importante, puoi aiutare gli utenti che usano smartphone di notte (o comunque in condizioni di scarsa luminosità) a non affaticare troppo la vista.