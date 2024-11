Android 16 introduce una nuova funzione per proteggere i tuoi occhi

Nonostante siano passate solo poche settimane dal lancio ufficiale di Android 15, gli utenti del sistema operativo mobile guardano già al futuro.

Con il rilascio della prima Developer Preview di Android 16 da parte di Google, sono diverse le nuove funzionalità di cui si comincia a parlare. Se nella giornata di ieri abbiamo accennato alle novità riguardanti la Privacy Dashboard, ora è il turno di una nuova utilità che dovrebbe permettere di ridurre l’affaticamento degli occhi.

Secondo un rapporto di Mishaal Rahman, voce attendibile riguardo l’universo Android, il nuovo OS offrirà una modalità Extra Dim. Se confermata, questa dovrebbe permettere la riduzione della luminosità dei display, proteggendo chi utilizza gli smartphone nelle ore notturne.

Sebbene Android offra da tempo una funzione simile, questa non è mai stata particolarmente accessibile. Con questa implementazione di Android 16, la stessa dovrebbe essere a portata di dito, ovvero collocata tra le impostazioni dello schermo tramite apposito pulsante.

Android 16 permetterà di rendere meno luminoso il display degli smartphone rispetto a quanto è possibile ora

Stando a quanto riportato dal sito Android Authority, con Android 16 dovrebbe apparire sui dispositivi un pulsante chiamato Even Dimmer.

A differenza delle impostazioni precedenti, questo bottone dovrebbe aggiungere un livello di oscuramento, riducendo più di quanto finora possibile la luminosità del display in uso. In ogni caso, molti utenti potrebbero non accorgersi nemmeno di questa implementazione. Secondo le prime voci, Extra Dim potrebbe essere anche integrato nel cursore della luminosità standard.

Al momento attuale sembra che questa funzione sia disponibile solo per Pixel 9 con Android 16 DP1. Extra Dim non appare neanche su Pixel 9 Pro XL e tantomeno nelle precedenti generazioni di smartphone Google. Sembra più che probabile che, nel corso del tempo, la funzionalità sarà resa disponibile anche su altri dispositivi Pixel se non in tutto l’ecosistema Android.

Android 16 porterà con sé anche altre novità molto apprezzate dall’utenza come la possibilità di modificare il formato delle icone.