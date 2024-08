Google lancia una nuova tecnologia con i display della serie Pixel 9

Gli smartphone Google Pixel 9 sono dispositivi tecnologicamente avanzati, dotati di svariate funzionalità e di specifiche tecniche sorprendenti.

Una delle implementazioni di cui pochi parlano, ma che rappresentano una novità nel contesto smartphone, è la nuova tecnologia Adaptive Touch, presente sui display di tutti i modelli della serie, tra l’altro attivata come impostazione predefinita su tutti i dispositivi della linea.

Questa soluzione, notata dagli esperti del sito Android Authority, è accessibile tramite Impostazioni, selezionando la voce Adaptive Touch dal menu che riguarda la sensibilità del tocco. Stando alla descrizione ufficiale di Google, attivando questa opzione, il touchscreen sarà in grado di adattarsi all’ambiente circostante, offrendo un’esperienza tattile perfetta per quel determinato contesto.

Ecco Adaptive Touch, una nuova tecnologia che in troppi sottovalutano o ignorano del tutto

Cosa significa tutto ciò a livello pratico? Adaptive Touch permette agli utenti di interagire al meglio con lo schermo anche se hanno dita bagnate, se indossano guanti o se il display è coperto da una protezione. La funzione di cui stiamo parlando non arriva del tutto a sorpresa: alcuni esperti avevano individuato in una versione beta di Android 14 del codice che preannunciava la sua implementazione.

Nonostante ciò, Google non ha mai presentato ufficialmente la funzione, anche perché l’attenzione del pubblico riguardo i nuovi smartphone è stata attratta catturata da funzionalità più appariscenti. Adaptive Touch sembra essere in qualche modo collegata a qualche soluzione hardware visto che, a quanto pare, non vi è traccia di tale funzione su Google Pixel 8 e precedenti.

La serie Pixel 9 è stata lanciata sul mercato lo scorso 22 agosto ma, per chi ha intenzione di acquistare gli ultimi smartphone Google, dovrebbe sapere come le spedizioni seguiranno una logica inusuale.