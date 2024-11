Google a lavoro per migliorare la Privacy Dashboard di Android 16

Per Google, tutelare privacy e sicurezza degli utenti è una priorità assoluta. In tal senso, l’azienda lavora da anni per rendere Android un ambiente quanto più possibile a prova di intromissioni e manomissioni varie.

L’ultima iniziativa in tal senso riguarda la Privacy Dashboard, che è stata di recente potenziata ampliando il suo raggio d’azione. Di fatto, è possibile esaminare la cronologia delle app che hanno avuto accesso a dati come posizione, fotocamera e microfono con uno storico di 7 giorni. Si tratta di un salto avanti notevole, visto che in precedenza era possibile analizzare solo le 24 ore precedenti.

Con il lancio della prima Android 16 Developer Preview, cominciano a filtrare le prime indiscrezioni sulle nuove funzioni che saranno implementate con il nuovo OS e, l’accesso migliorato alla cronologia della Privacy Dashboard, è proprio una delle prime novità trapelate in queste ore.

Privacy Dashboard: cronologia dei comportamenti delle app ampliata a 7 giorni

Android Privacy Dashboard è una funzione apparsa in Android 12 per aiutare gli utenti a ottenere maggiore controllo rispetto ciò che succede sui loro dispositivi. Nella versione stabile di Android 15 e persino nell’ultima versione Android 15 QPR2 Beta 1, agli utenti è stata concessa la possibilità di visualizzare lo storico delle 24 ore relativo agli accessi delle app e ai comportamenti delle stesse.

Il passaggio a 7 giorni permette di effettuare analisi più approfondite, individuando eventuali app con comportamenti anomali analizzando il loro comportamento su tempistiche più prolungate. Le 24 ore precedentemente concesse, in molti casi non erano infatti abbastanza per valutare con piena cognizione applicazioni dal comportamento sospetto, anche tenendo conto dei pericoli sempre maggiori legati anche ad app scaricate da Google Play Store.

L’accesso alla nuova cronologia è alquanto semplice: nel menu di overflow di Privacy Dashboard, ora è presente una dicitura Mostra 7 giorni. A livello di design e gestione, il tutto appare identico all’opzione da 24 ore.