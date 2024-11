Android 16 riporta una funzione del passato amatissima dagli utenti

Il lancio della prossima versione di Android sta già interessando gli utenti. Da qualche settimana infatti si parla delle novità che potrebbe portare Android 16, che a quanto pare sarebbe addirittura in procinto di introdurre di nuovo una funzionalità molto amata: la possibilità di cambiare il formato delle icone.

Secondo le ultime indiscrezioni, la nuova versione Android 16 QPR2 Beta 1 ha introdotto un’opzione nascosta nel menu dell’app dei wallpaper Pixel, chiamata “shape & layout”. Questa voce, scoperta in queste ore su Telegram, suggerisce che presto gli utenti potrebbero avere maggiore controllo sull’aspetto delle icone e sul layout della schermata principale.

Android 16 riporta la possibilità di modificare il formato delle icone

Il menu “Shape and Layout” si suddivide in due sezioni. Nella sezione “Shape” co sono ben sei opzioni di personalizzazione per cambiare la forma delle icone. La sezione “Layout” invece offre la possibilità di regolare la griglia della schermata principale. Almeno per il momento, la funzionalità non è attiva nella beta di Android 15 QPR2, ma la sua presenza fa pensare che Google stia testando il ritorno di questa apprezzata funzione.

Con l’introduzione del design Material You, Google aveva semplificato le personalizzazioni, eliminando proprio la possibilità di cambiare la forma delle icone. Tuttavia, questa caratteristica è stata a lungo un elemento distintivo per Android e molti utenti hanno sentito la sua mancanza. Se questa funzione verrà confermata, sarà una gradita novità per chi ama un alto livello di personalizzazione, da sempre punto di forza del sistema operativo Android.

La funzione sembra ancora in fase iniziale di sviluppo e Google non ha ancora confermato ufficialmente la sua uscita. Ma, qualora dovesse arrivare su Android 16, sarebbe una caratteristica che sicuramente conquisterà i fan della personalizzazione. Del resto è risaputo che uno dei grandi vantaggi di Android è proprio questo: la libertà di fare il proprio dispositivo unico.