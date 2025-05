Android 16 introduce la modalità Advanced Protection con Intrusion Detection

La sicurezza digitale entra in una nuova era grazie a Android 16, il prossimo aggiornamento del sistema operativo di Google, che si prepara a presentare una serie di funzionalità innovative, tra cui la modalità Advanced Protection.

Al centro di questa rivoluzione c’è la tecnologia Intrusion Detection, individuata nelle stringhe di codice della beta di Google Play Services. Questa funzione si distingue per un approccio unico alla protezione: non si limita a prevenire attacchi, ma registra in modo dettagliato le attività del dispositivo, come connessioni USB, cronologia di navigazione, installazioni di app e connessioni Bluetooth. Tutte queste informazioni vengono archiviate in una cartella criptata su Google Drive, accessibile solo tramite la password Google.

Questa innovazione è progettata principalmente per professionisti che operano in settori sensibili e per utenti attenti alla sicurezza. L’obiettivo non è solo la prevenzione, ma anche l’analisi post-intrusione, consentendo di identificare anomalie comportamentali del dispositivo in seguito a potenziali compromissioni.

Advanced Protection: la soluzione ideale per mantenere al sicuro il tuo dispositivo Android

Oltre a Intrusion Detection, il pacchetto Advanced Protection include funzionalità di sicurezza già consolidate. Tra queste, restrizioni sui download da fonti non verificate, protezione contro applicazioni potenzialmente dannose e sistemi anti-truffa integrati in Google Messaggi.

Nonostante l’entusiasmo per queste novità, rimane incerto se Intrusion Detection sarà disponibile immediatamente al rilascio di Android 16 o se verrà introdotta in aggiornamenti successivi. La data di lancio ufficiale del nuovo sistema operativo è prevista per il secondo trimestre del 2025, con un probabile annuncio durante l’evento Google I/O.

Con queste innovazioni, Google consolida la sua posizione nel panorama della sicurezza digitale, rispondendo alla crescente competizione con altre piattaforme come iOS. Le nuove funzionalità non solo rafforzano la protezione degli utenti, ma dimostrano anche l’impegno di Google nel fornire strumenti sempre più sofisticati per affrontare le sfide della sicurezza informatica moderna.