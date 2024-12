Google Drive rende più veloce l'accesso ai video caricati

Google Drive è un ottimo servizio ma che, come interfaccia e funzioni, non ha mai brillato nei confronti della concorrenza.

I servizi cloud offrono esperienze molto più ricche, con strumenti avanzati che facilitano la gestione di backup o la condivisione avanzata con amici, familiari e utenti. Consci di questi limiti, gli sviluppatori di Google stanno lavorando per colmare il divario e, in questo contesto, oggi potrebbe essere stato fatto un piccolo ma importante passo in avanti.

La stessa compagnia ha infatti comunicato come Drive è finalmente in grado di iniziare a riprodurre video appena vengono caricati.

Per comprendere al meglio l’entità di tale implementazione basta considerare come il servizio gestisce i filmati allo stato attuale. Caricando un file video su Drive, è possibile poi effettuare successivamente un download per ottenere una copia 1:1 dell’originale.

Accesso ai video caricati velocizzato: Google Drive diventa una piattaforma più utile per chi lavora con filmati

Utilizzando il lettore integrato, la piattaforma deve però fare un certo sforzo, con la transcodifica per una fruizione più adatta allo streaming. Questa operazione chiede un’attesa variabile che, in alcuni casi, può influenzare negativamente sull’esperienza utente.

Grazie alla nuova implementazione, è possibile visualizzare un video su Drive appena è terminato il caricamento del file.

Nonostante la funzione sia ancora da perfezionare e possa creare qualche problema, gli sviluppatori stanno lavorando per ottenere un risultato impeccabile, che presumibilmente verrà raggiunto nel corso dei prossimi giorni. Di fatto, la possibilità di accedere rapidamente ai filmati può essere una svolta per chi lavora con molti video, rendendo Google Drive ancora più utile rispetto al passato.

Questa non è di certo l’unica sorpresa che questo servizio cloud ha riservato ai suoi utenti negli ultimi giorni. Una settimana fa, per esempio, è stata introdotta una nuova funzione per facilitare la scansione dei documenti in ambiente Android.