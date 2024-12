Google Drive, ora la scansione dei documenti diventa impeccabile su Android

È semplicissimo per Google migliorarsi, in quanto i suoi software di base sono già molto prestanti e acclamati dal pubblico. Tra i più importanti c’è senza ombra di dubbio Google Drive, che ora migliora ulteriormente. Gli utenti infatti possono beneficiare di un importante aggiornamento per la scansione dei documenti tramite l’app per Android. Questa novità mira a rendere le scansioni più nitide e professionali grazie a una serie di miglioramenti automatici che ottimizzano la qualità dei file digitalizzati.

Miglioramenti automatici per scansioni più chiare con Google Drive

Tra le nuove funzionalità spiccano la correzione del bilanciamento del bianco, la rimozione delle ombre, l’arricchimento del contrasto, l’auto-sharpening e il miglioramento della luminosità. Questi strumenti lavorano insieme per eliminare difetti comuni come ombre, granulosità o illuminazione non uniforme, garantendo risultati di alta qualità. Ogni documento viene analizzato singolarmente e modificato automaticamente in base alle necessità specifiche, offrendo scansioni più chiare e precise.

Lancio graduale per tutti gli utenti

L’aggiornamento è già stato avviato per i domini a rilascio rapido e verrà completato entro il 2 gennaio. A partire dal 6 gennaio, sarà disponibile anche per i domini a rilascio programmato. Entro l’inizio del prossimo anno, tutti gli utenti, inclusi quelli con account personali e Google Workspace, potranno beneficiare di queste migliorie.

Aggiornando Google Drive all’ultima versione disponibile su Android, gli utenti potranno avere accesso alla funzione. Da ricordare che il rilascio avverrà in maniera graduale. Potrebbe dunque essere normale attendere del tempo prima dell’arrivo in pianta stabile.

Google Drive continua a offrire opzioni come il ritaglio, la rotazione, l’applicazione di filtri e la pulizia delle scansioni, ovviamente oltre alla nuova funzione di miglioramento automatico. Gli utenti possono inoltre scegliere il formato di output tra PDF e JPEG, in base alle loro esigenze. Di novità dunque ne arriveranno ancora tante ma nel frattempo questa dovrebbe essere già un buon viatico per il 2025 che si preannuncia pieno di migliorie.