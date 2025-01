Android 16 potrebbe stravolgere la schermata di blocco del tuo smartphone

A Mountain View si stanno preparando per il lancio del tanto atteso Android 16 e, mentre gli sviluppatori si stanno dando da fare per perfezionare le novità previste, si stanno susseguendo diverse fughe di notizie alquanto interessanti.

Secondo quanto sostenuto dall’informatore Mishaal Rahman e riportato dal sito Android Authority, Google sarebbe a lavoro per un nuovo design riguardante le notifiche nella schermata di blocco del nuovo OS. A quanto pare, chiari indizi a tal proposito sono stati individuati dallo stesso Rahman durante l’analisi della versione Beta 3 di Android 15 QPR2 rilasciata ieri.

Stando all’opinione dell’esperto, questa rivisitazione delle notifiche non andrebbe però a interessare la corrente versione del sistema operativo, ma sarà adottata ufficialmente solo con l’uscita di Android 16.

Schermata di blocco e notifiche: con Android 16 vi sarà maggiore libertà di personalizzazione

Allo stato attuale Android 15 offre ben poco spazio agli utenti per personalizzare le notifiche della schermata di blocco. Risulta possibile mostrare tutto il contenuto delle stesse, nasconderlo o rivelarle solo in caso di sblocco. Il nuovo OS potrebbe introdurre una nuova sezione personalizzabile, appositamente ideata per la suddetta schermata.

Rahman ha parlato di una serie di nuove opzioni, con la possibilità di visualizzare un elenco completo (come avviene ora) o di una modalità definita come “compatta“. Il singolo utente potrà anche disattivare del tutto le notifiche quando il dispositivo è bloccato.

La visualizzazione compatta andrà a comprimere tutte le notifiche ricevute, creando una sorta di area apposita sotto l’orologio con una serie di icone. Queste mostreranno solo la presenza di avvisi e da dove gli stessi provengono, senza ulteriori dettagli.

Sebbene questa modifica non sia rivoluzionaria, gli effetti pratici possono essere concreti per gli utenti. Con la ricezione continua di notifiche, anche quando il dispositivo non è attivo, una gestione ottimizzata degli avvisi può aiutare gli utenti ad avere sempre sotto controllo i messaggi ricevuti e non solo.

Questa implementazione è solo una delle tante che dovrebbero accompagnare l’arrivo di Android 16. Per esempio, la Privacy Dashboard sembra destinata a un sostanziale salto di qualità.