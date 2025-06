Android 16 QPR1 Beta 1.1: tutte le novità per i dispositivi Pixel

Il nuovo aggiornamento Android 16 QPR1 Beta 1.1 è stato rilasciato per i dispositivi Google Pixel, portando con sé diverse novità interessanti.

Questo aggiornamento introduce importanti correzioni a bug e un incremento generale della stabilità, rendendo i telefoni di Google molto più affidabili rispetto al passato. La nuova versione è già disponibile per tutti i più recenti dispositivi della serie, tra cui Pixel 6, Pixel 7, Pixel 8 e le loro varianti Pro e Fold.

Per installarla, gli utenti devono semplicemente accedere alle Impostazioni, navigare nella sezione Sistema e selezionare Aggiornamenti software. Un processo semplice e intuitivo che garantisce un accesso rapido alle nuove funzionalità e correzioni.

Android 16 QPR1 Beta 1.1: bug risolti e migliorie implementate

Il focus principale di questo aggiornamento è rappresentato dalla risoluzione di problemi che hanno influito negativamente sull’esperienza utente. Tra i bug corretti, si segnalano:

La mancata risposta dei pulsanti di navigazione durante l’utilizzo del cassetto delle app o del selettore delle applicazioni recenti;

durante l’utilizzo del cassetto delle app o del selettore delle applicazioni recenti; L’ indicazione errata della posizione di riproduzione nella barra di avanzamento multimediale visibile sulla schermata di blocco ;

di riproduzione nella barra di avanzamento multimediale visibile sulla ; I frequenti arresti anomali dell’app Impostazioni durante la consultazione delle informazioni sulla batteria ;

dell’app Impostazioni durante la consultazione delle ; I malfunzionamenti del sensore di impronte digitali in scenari multiutente, soprattutto quando la batteria era in esaurimento;

in scenari multiutente, soprattutto quando la batteria era in esaurimento; La scarsa leggibilità delle etichette degli album nel selettore foto con il tema scuro attivo.

Inoltre, sono state risolte alcune imperfezioni estetiche, come il problema della data troncata nella schermata di blocco e l’assenza del pulsante di conferma nelle impostazioni dell’amministratore. Questi miglioramenti dimostrano l’impegno di Google nel perfezionare costantemente l’esperienza sui propri dispositivi.

Sicurezza e prestazioni

Sebbene l’aggiornamento mantenga le patch di sicurezza di maggio 2025, include la versione 25.13.33 dei servizi Google Play, fornendo una base solida per le applicazioni. Questo aggiornamento si traduce in un significativo miglioramento delle prestazioni, come segnalato da numerosi utenti.

I miglioramenti sono particolarmente evidenti sui modelli meno recenti, come il Pixel 6 Pro, dove si registrano incrementi nella reattività e nell’autonomia della batteria.