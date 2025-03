Android 16, tornano i widget sulla schermata di blocco: ecco quando

C’era un tempo in cui gli utenti Android potevano beneficiare di una presenza in più sulla schermata di blocco, ovvero quella dei widget. Stando a quanto riportato però, con Android 16 questa funzionalità dovrebbe finalmente ritornare a disposizione. Fu l’arrivo della versione 5.0 Lollipop del sistema operativo di Google a far fuori questa amatissima feature, la quale però ufficialmente arriverà su smartphone e tablet ben presto. Sono state tante le voci che si sono accavallate in questi mesi e Google ci ha tenuto a confermare il tutto.

Quando arriveranno i widget sulla schermata di blocco con Android 16

L’azienda di Mountain View ha svelato i dettagli in un FAQ ufficiale pubblicato sul blog per gli sviluppatori Android. Nel documento si legge chiaramente che i widget torneranno nella schermata di blocco con Android 16, ma solo a partire dal primo aggiornamento trimestrale (QPR1). Questo significa che non saranno disponibili subito al lancio, ma verranno introdotti con un update successivo.

Android 16 QPR1: il ritorno dei widget previsto per fine estate 2025

Secondo quanto riportato da Google, Android 16 QPR1 sarà disponibile nella seconda metà del 2025, con un’uscita prevista per la fine dell’estate. Internamente, questo aggiornamento è identificato con il codice 25Q3 e, come di consueto, non includerà nuove API, ma porterà miglioramenti e funzionalità inedite.

Nel caso in cui tutto dovesse essere confermato andando secondo i piani, Android 16 QPR1 dovrebbe arrivare ufficialmente durante il prossimo mese di settembre. Per quanto riguarda invece la versione di Android 16 in pianta stabile, dovrebbe fare il suo esordio durante il mese di giugno, facendo felici gli utenti; si prevede infatti un anticipo rispetto alle altre versioni lanciate durante gli scorsi anni. Arrivati a questo punto non resta che attendere con felicità quello che sarà il nuovo corso del robottino verde, il quale si prepara ad arrivare per tutti gli utenti che hanno un dispositivo compatibile.