Android 17 risolve uno dei problemi più fastidiosi delle VPN

La gestione del traffico cifrato sui dispositivi mobili è da sempre un terreno minato tra esigenze di semplicità, sicurezza e personalizzazione. Con l’arrivo di Android 17, Google prova a cambiare le regole del gioco introducendo una funzione che promette di rendere lo split tunneling per le VPN finalmente accessibile a tutti, grazie a un approccio centralizzato e intuitivo. Ma dietro la patina della comodità si celano insidie che rischiano di passare inosservate, soprattutto per chi non ha familiarità con i dettagli tecnici delle reti virtuali private.

Per anni, chi voleva escludere determinate applicazioni dalla protezione della VPN doveva districarsi tra menu oscuri, denominazioni poco chiare e comportamenti spesso incoerenti tra diversi provider. Il risultato? Molti rinunciavano, altri usavano la funzione in modo errato, senza capire le implicazioni in termini di privacy e sicurezza. Ora, con Android 17, la compagnia di Mountain View punta a superare questa frammentazione, proponendo una gestione unificata delle esclusioni tramite una schermata di sistema dedicata.

Come funziona lo split tunneling per VPN su Android 17

La novità tecnica di Android 17 è l’introduzione di una API che espone una schermata dove l’utente può selezionare, con pochi tap, quali applicazioni dovranno aggirare la VPN e collegarsi direttamente a Internet. L’esclusione delle app diventa così un’operazione immediata e visibile: appena la VPN è attiva, le esclusioni vengono applicate senza ritardi, mentre se la VPN non è connessa, la regola entra in vigore al prossimo collegamento. Questo approccio semplifica enormemente la vita degli utenti, ma lascia comunque ai provider la possibilità di mantenere le proprie opzioni avanzate all’interno delle rispettive app.

Non tutto ciò che brilla è oro: se da un lato la nuova gestione promette semplicità, dall’altro introduce rischi concreti per la privacy. Gli esperti avvertono che ogni volta che un’app viene esclusa dal tunnel cifrato, perde la protezione offerta dalla VPN e i dati viaggiano in chiaro, esposti a possibili intercettazioni. È il caso, ad esempio, di app bancarie, di messaggistica o di streaming: se accidentalmente escluse, potrebbero trasmettere informazioni sensibili senza alcuna protezione. Le interfacce dovrebbero segnalare in modo chiaro questi rischi, ma non è garantito che tutti i provider implementeranno avvisi realmente efficaci. La scelta di attivare lo split tunneling deve quindi essere sempre ponderata e consapevole.

Tempistiche e adozione: quando arriverà davvero la novità?

Attualmente, la funzionalità è ancora in fase beta e la sua effettiva diffusione dipenderà dalla velocità con cui gli sviluppatori integreranno le nuove API nelle loro app.

Solo con il rilascio ufficiale di Android 17 e dopo gli aggiornamenti delle principali app VPN la nuova esperienza diventerà realtà per la maggior parte degli utenti. Chi si muoverà per primo tra i provider avrà certamente un vantaggio competitivo, potendo offrire una gestione dello split tunneling più intuitiva e sicura rispetto alla concorrenza.