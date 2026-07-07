Android: aggiornamento di sicurezza di luglio 2025 disponibile, ecco cosa corregge

Google pubblica il bollettino di sicurezza Android di luglio 2025: corretti numerosi problemi di sicurezza. Ecco cosa cambia e chi deve aggiornare.
Luca Giordano
Pubblicato il 7 lug 2026
Android: aggiornamento di sicurezza di luglio 2025 disponibile, ecco cosa corregge
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Google ha pubblicato il nuovo aggiornamento di sicurezza Android di luglio 2025, rilasciando il consueto bollettino mensile dedicato alle vulnerabilità del sistema operativo. Le patch con livello di sicurezza 2025-07-05 includono tutte le correzioni previste dal pacchetto e saranno distribuite progressivamente dai vari produttori compatibili.

Come avviene ogni mese, il bollettino raccoglie le vulnerabilità corrette all’interno di Android e dei componenti collegati. I produttori possono integrare queste patch nei propri aggiornamenti software, motivo per cui la disponibilità varia da marchio a marchio. Gli smartphone Google Pixel sono generalmente i primi a riceverle, mentre Samsung, Xiaomi, Motorola, OPPO e gli altri OEM seguiranno con i rispettivi calendari di rilascio.

Per gli utenti il consiglio è semplice: installare l’aggiornamento non appena disponibile. Le patch di sicurezza mensili servono infatti a chiudere falle che potrebbero essere sfruttate per compromettere il dispositivo o i dati personali. Per verificare la presenza dell’update basta accedere a Impostazioni > Sicurezza e privacy > Aggiornamento di sicurezza (il percorso può variare leggermente a seconda del produttore).

Anche se il bollettino di luglio non introduce nuove funzionalità, rappresenta un aggiornamento importante per mantenere lo smartphone protetto e allineato agli standard di sicurezza più recenti. Chi possiede un dispositivo ancora supportato dovrebbe quindi procedere con l’installazione appena la patch sarà resa disponibile dal proprio produttore.

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