Android: aggiornamento di sicurezza di luglio 2025 disponibile, ecco cosa corregge

Google ha pubblicato il nuovo aggiornamento di sicurezza Android di luglio 2025, rilasciando il consueto bollettino mensile dedicato alle vulnerabilità del sistema operativo. Le patch con livello di sicurezza 2025-07-05 includono tutte le correzioni previste dal pacchetto e saranno distribuite progressivamente dai vari produttori compatibili.

Come avviene ogni mese, il bollettino raccoglie le vulnerabilità corrette all’interno di Android e dei componenti collegati. I produttori possono integrare queste patch nei propri aggiornamenti software, motivo per cui la disponibilità varia da marchio a marchio. Gli smartphone Google Pixel sono generalmente i primi a riceverle, mentre Samsung, Xiaomi, Motorola, OPPO e gli altri OEM seguiranno con i rispettivi calendari di rilascio.

Per gli utenti il consiglio è semplice: installare l’aggiornamento non appena disponibile. Le patch di sicurezza mensili servono infatti a chiudere falle che potrebbero essere sfruttate per compromettere il dispositivo o i dati personali. Per verificare la presenza dell’update basta accedere a Impostazioni > Sicurezza e privacy > Aggiornamento di sicurezza (il percorso può variare leggermente a seconda del produttore).

Anche se il bollettino di luglio non introduce nuove funzionalità, rappresenta un aggiornamento importante per mantenere lo smartphone protetto e allineato agli standard di sicurezza più recenti. Chi possiede un dispositivo ancora supportato dovrebbe quindi procedere con l’installazione appena la patch sarà resa disponibile dal proprio produttore.