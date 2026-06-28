Google Finance diventa più utile: arriva anche l'app per Android

Google Finance torna protagonista dopo anni di aggiornamenti marginali.

Il servizio, utilizzato da milioni di persone per seguire i mercati finanziari, sta introducendo due novità concrete: una sezione dedicata ai risultati trimestrali delle aziende quotate e, soprattutto, una vera app nativa per Android.

Dal restyling del 2018, Google Finance era rimasto accessibile quasi esclusivamente da browser o tramite le schede del motore di ricerca. Ora la direzione cambia, con un’offerta più strutturata pensata anche per chi segue i mercati da smartphone.

La nuova pagina earnings e cosa offre

Il primo aggiornamento riguarda una sezione dedicata agli earnings, ovvero i risultati finanziari periodici pubblicati dalle società quotate.

Google Finance raccoglie ora in un’unica schermata gli annunci più recenti, le aziende che devono ancora presentare i conti e quelle che li hanno appena diffusi. Per ogni titolo sono disponibili la data di pubblicazione, le stime degli analisti e i dati ufficiali comunicati dall’azienda.

Un’organizzazione più ordinata rispetto alla consultazione tradizionale, che obbligava a ricerche separate per ciascuna società. Chi monitora più titoli contemporaneamente può individuare rapidamente gli eventi capaci di influenzare i prezzi di Borsa, senza dover navigare tra pagine diverse.

Google Finance arriva su Android con un’app dedicata

La novità più rilevante è la comparsa di un’applicazione nativa Google Finance nel Play Store per Android, individuata da Android Authority. La distribuzione è ancora limitata e non tutti gli utenti possono installarla, ma la direzione è chiara.

L’app replica le funzionalità già presenti nella versione web: quotazioni in tempo reale dove disponibili, grafici storici, monitoraggio degli indici azionari, watchlist personalizzabili e un portafoglio virtuale per osservare l’andamento dei propri investimenti.

La sincronizzazione con l’account Google mantiene allineate preferenze e liste tra browser, smartphone e altri dispositivi, senza bisogno di ricreare manualmente i propri elenchi di titoli. Un vantaggio concreto per chi utilizza già il servizio da desktop.

Distribuzione graduale e prospettive future

Google non ha ancora comunicato una data di rilascio globale. Come avviene spesso con i nuovi prodotti dell’azienda, la distribuzione procede in modo graduale in base al Paese, all’account e alla versione del Play Store installata.

Le due novità confermano comunque un rinnovato interesse verso Google Finance, che torna a evolversi dopo una lunga fase di stasi. Il servizio si posiziona in modo più competitivo rispetto ad altre piattaforme di monitoraggio dei mercati, soprattutto per chi cerca uno strumento pratico e integrato nell’ecosistema Google, senza ricorrere a software professionali o app di terze parti.