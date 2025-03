Android: aggiornamento fantasma di Google, utenti invitati ad installarlo ma non esiste

Sta succedendo qualcosa di estremamente singolare agli utenti Android in questi ultimi giorni. Secondo quanto riportato infatti in molti avrebbero ricevuto una notifica da Google che indica un aggiornamento da installare. Fin qui non c’è nulla di strano effettivamente, se non fosse che si tratta di un bug in quanto l’aggiornamento indicato nel link non esiste. Gli utenti infatti credevano si trattasse di una truffa, ma a quanto pare è un malfunzionamento riguardante i Google Play Services.

Il bug non riguarda solo Google

Il messaggio di avviso non si limita solo all’app Google, ma compare anche su altre app di sistema. In realtà le segnalazioni riguardano anche l’app Messaggi per gli SMS. Il testo recita quanto segue: “Messaggi non funzionerà a meno che non aggiorni Google Play Services“.

La dimostrazione che si tratta di un bug e dunque di un finto avviso sta nel fatto che i servizi e le applicazioni continuano a funzionare senza alcun problema.

Chi è stato colpito dal problema

Al momento, non è chiaro quale sia la causa del bug e perché stia colpendo solo alcuni dispositivi. Le segnalazioni arrivano da diversi modelli di smartphone, tra cui:

OnePlus 12R ;

; Samsung Galaxy S23+ ;

; Google Pixel 7 ;

; Nothing Phone 2a Plus.

In particolare, su un test effettuato con cinque diversi dispositivi Android, solo uno – un Google Pixel 9 Pro – ha mostrato ripetutamente l’errore, con il messaggio che si è ripresentato tre volte nell’arco di due ore.

Versioni coinvolte e possibili soluzioni

Sia gli utenti che usano le versioni beta (v25.10.33) che coloro che usano le versioni stabili (v25.09) di Google Play Services, hanno segnalato questa situazione. Un’icona compare all’interno di una notifica: c’è un triangolo con punto esclamativo, proprio a segnalare la necessità di effettuare l’aggiornamento quanto prima. Ovviamente potete stare tranquilli: non c’è nulla da aggiornare e ben presto il problema dovrebbe rientrare.