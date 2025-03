WhatsApp, truffa della videochiamata: il nuovo e pericolosissimo inganno

Purtroppo WhatsApp vede continuamente il fiorire di nuove truffe, le quali mettono sempre più a dura prova gli utenti. Durante l’ultimo periodo tantissime persone hanno segnalato una questione in particolare, ovvero la truffa della videochiamata. Si tratta di una novità rispetto ai soliti messaggi e alle solite chiamate, in quanto rende gli utenti vulnerabili utilizzando la comunicazione in video.

Come funziona la truffa della videochiamata su WhatsApp

I panni che vestirà il truffatore questa volta saranno quelli di un operatore bancario. La vittima verrà contattata su WhatsApp con una videochiamata, come se si trattasse di qualcosa di urgente. L’obiettivo è quello di fingere che ci sia un problema con il suo conto in banca, magari relativo alla sicurezza. Il modo per abbindolare i poveri utenti è quello di farsi vedere in video, infondendo dunque nella vittima tantissima fiducia.

Inizialmente in tanti erano sicuri: avendo il volto del truffatore, sarà facile denunciarlo. In realtà non è così in quanto i malviventi si sono serviti di nuove tecniche legate all’intelligenza artificiale generando dei video preregistrati o deepfake per simulare un operatore reale.

La truffa vera e propria parte quando il finto agente chiederà la condivisione dello schermo per risolvere il finto problema esposto. È così che i propri dati sensibili finiranno nelle sue mani.Tra questi ce ne sono diversi:

Credenziali bancarie e codici di accesso;

Dati personali e informazioni riservate;

Immagini e video privati, che possono essere utilizzati per ricatti o frodi;

Codici OTP (one-time password), necessari per autorizzare bonifici o prelievi di denaro.

È proprio con questi dati e credenziali che i malviventi hanno poi modo di entrare nei conti correnti o semplicemente di rubare i informazioni importanti per svolgere altre truffe in seguito.

Come proteggersi da questa truffa

Il consiglio per evitare di cascare in queste truffe, che sia su WhatsApp o in generale, è quello di seguire uno schema infallibile fatto di diverse operazioni: