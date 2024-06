Android Auto 12.2, aggiornamento: cambia il design delle icone

La grande attenzione che Google sta riservando al su sistema dedicato al settore automotive è chiara a tutti. Android Auto compie grossi passi avanti costantemente e anche questa volta ha riportato un nuovo aggiornamento. Di recente è stata rilasciata la versione stabile, ovvero la 12.2. Il nuovo update è arrivato pochi giorni dopo che era stata ufficializzata la beta, trafila normale per Google.

Con Android Auto 12.2 sono arrivate diverse migliorie, tra correzioni e ottimizzazioni che all’apparenza potrebbero sembrare inutili ed invisibili. L’intero sistema ne ha beneficiato in prestazioni e stabilità, accogliendo anche una novità molto significativa e soprattutto visibile agli occhi di tutti: è stato modificato il design delle icone. Questo restyling riguarda le applicazioni che non sono disponibili durante la guida.

Android Auto 12.2 è ufficiale: cambiano le icone ma non solo

Il nuovo aggiornamento di Android Auto alla nuova versione 12.2 porta agli utenti le nuove icone grigie. Rispetto al simbolo contraddistinto dalla lettera “P“, introdotta con Android Auto 11.4, questo nuovo design delle icone segnala in maniera molto più chiara quali sono le applicazioni non disponibili mentre si guida.

Mentre l’auto è in movimento ci saranno dunque delle applicazioni che vedranno la loro icona colorarsi di grigio. Un esempio consiste nelle app di intrattenimento, le quali non sono ovviamente utilizzabili durante la guida siccome potrebbero portare distrazioni al guidatore.

Anche premendo sull’applicazione non disponibile, Android Auto ribadirà il concetto all’utente mostrando il messaggio che recita: “Non disponibile durante la guida“. Nel momento in cui il veicolo si fermerà, le icone riprenderanno il loro colore di base.

Per quanto riguarda gli altri miglioramenti, adesso anche gli utenti tedeschi potranno sfruttare il riepilogo dei messaggi generato dall’AI. Sono stati inoltre corretti diversi bug e sono state apportate delle ottimizzazioni al sistema per migliorarne le prestazioni.

Oltre a questo, Google sembra aver risolto anche alcuni problemi che mandavano in crash l’applicazione Google Maps. Con la beta che ha preceduto Android Auto 12.2 stabile, si era verificata questa problematica che improvvisamente interrompeva il servizio.