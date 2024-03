Android Auto semplice ma efficace nuova funzione per protegge gli utenti

Gli sviluppatori di Google, negli ultimi mesi, hanno introdotto una serie di novità interessanti per quanto riguarda Android Auto, potenziando il sistema operativo con una serie di migliorie.

Una di queste implementazioni, nel contesto della versione 11.4, può di certo rendere questo strumento ancora più sicuro per chiunque si metta al volante.

Stiamo parlando di un nuovo indicatore che riguarda quali app sono disponibili all’utilizzo solo quando la vettura è parcheggiata. Si tratta di una sorta di “P” che indica proprio la necessità di parcheggiare prima di avviare il software.

L’app disponibili su Android Auto possono essere utili in diversi casi ma, in alcuni contesti, tutto ciò potrebbe distrarre il guidatore durante i suoi viaggi. Un esempio, in tal senso è GameSnacks. Stiamo parlando di una raccolta di giochi touchscreen utilizzata principalmente sui veicoli elettrici, come passatempo durante le ricariche prolungate.

Android Auto: Google a lavoro per evitare distrazioni (e rischi) degli utenti alla guida

In caso di tentativo d’avvio poi, come avveniva già in precedenza, Android Auto restituisce un messaggio di errore, spiegando come sia necessario prima parcheggiare l’automobile.

Sebbene la segnalazione delle app utilizzabili con vettura parcheggiata non sia rivoluzionaria, si va a sommare a tante altre novità introdotte di recente sulla piattaforma in questione. Per gli utenti in possesso di un Galaxy S24, per esempio, è stata presentata un’integrazione avanzata tra telefono e sistema operativo della vettura.

Sempre per combattere le eventuali distrazioni, per esempio, Android Auto ha di recente presentato alcune interessanti utility relative all’Intelligenza Artificiale, testimoniando il grande impegno di Google per ampliare e sviluppare questo sistema operativo.