Android Auto più intelligente, mostrerà icone e wallpaper del vostro Galaxy

Con il lancio della nuova serie Galaxy S24, parte ufficialmente un nuovo capitolo dell’era smartphone. L’intelligenza artificiale svolgerà un ruolo essenziale, sia per via delle sue funzionalità che in chiave futura. Samsung ha dato dunque grande lustro al mondo Android con la presentazione di ieri, concedendo inoltre anche ad Android Auto qualche piccola attenzione.

Google e Samsung hanno dato seguito alla loro grande amicizia ed hanno confermato alcune utili aggiunte che a breve faranno il loro esordio sulla piattaforma dedicata al settore automotive.

Android Auto beneficia della presentazione dei nuovi Galaxy S24, arrivano le novità

Per cominciare, le due aziende hanno rivelato che Android Auto ora rifletterà le icone e gli sfondi dei dispositivi Galaxy connessi al sistema infotainment della vettura. Questa novità arriva dopo tante indiscrezioni che durante le scorse settimane si sono fatte strada tra le maglie del web. Per la prima volta dunque Android Auto potrà mostrare lo sfondo dello smartphone.

Le grandi novità però non finiscono qui, visto che Google e Samsung hanno anche rivelato che Android Auto sarà in grado di riassumere messaggi lunghi o chat di gruppo durante la guida. In questo modo l’utente sarà sempre meno invogliato a prendere il suo telefono mentre si trova in auto. A contribuire ci penserà la nuova possibilità di Android Auto di suggerire risposte e azioni.

Molte sono quindi le attività che si potranno svolgere con un solo tocco, come raggiungere un punto condiviso da un amico. La stessa cosa si potrà fare per richiamare una persona.

Queste nuove funzionalità di Android Auto richiedono ovviamente un aggiornamento dell’applicazione. Allo stesso tempo non si sa nulla in merito alla data di rilascio di questa versione, siccome Google e Samsung non hanno chiarito quando questo sarà disponibile. Si suppone che questo aggiornamento potrebbe essere pronto a partire dalle prime consegne dei nuovi Galaxy S24.