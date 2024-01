Nuove funzioni IA per Android Auto per non far distrarre il guidatore

Google ha deciso di concentrare risorse per realizzare funzioni di Intelligenza Artificiale per evitare che gli smartphone distraggano i conducenti di automobili.

Come è facile intuire, lo strumento che darà sostanza a questo obiettivo è Android Auto, la risposta del colosso di Cupertino ad Apple CarPlay. Utilizzare uno smartphone in auto, quando ci si trova al volante, è molto pericoloso e l’assistente vocale, molto spesso, non offre adeguato supporto.

Android Auto, a quanto pare, lavorerà proprio in questo senso, offrendo i suoi servigi per riassumere automaticamente messaggi troppo lunghi per essere letti o chat di gruppo. Tutto affinché l’attenzione dell’utente resti sulla strada e non sul display del telefono. Secondo quanto trapelato, le nuove tecnologie IA consentiranno anche di suggerire azioni e risposte per le stesse chat, senza che l’utente debba mai prendere in mano lo smartphone.

Android Auto rende la guida più sicura e non solo: Google a lavoro sullo strumento

Un esempio pratico di queste nuove funzioni? Se un utente riceve un messaggio riguardo la programmazione di un pranzo, Android Auto può trasmettere all’utente tutte le informazioni del caso (posizione del ristorante, orario dell’incontro e simili), senza distrarre il guidatore.

Questo non è l’unico aggiornamento per Android Auto proposto da Google. Presto, lo strumento proporrà nuovi elementi di design personalizzati, come wallpaper e icone. Come affermato da Google in un post sul suo blog ufficiale, il tutto sarà finalizzato per creare “Una transizione ancora più fluida e un’esperienza coerente dal tuo telefono alla tua auto“.

Queste nuove introduzioni non sono una rarità. Android Auto, infatti, circa un mese fa ha potuto giovare di un interessante implementazione per quanto riguarda l’individuazione dei parcheggi attraverso Google Maps. Android Auto è stato lanciato sul mercato nel corso del 2015 ed è sviluppato in collaborazione con ben 28 diversi produttori di automobili.