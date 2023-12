Android Auto consente ora di salvare le info sulla posizione del parcheggio

I grandi progressi fatti da Android lato automotive, sono sotto gli occhi di tutti coloro che hanno una vettura di ultima generazione. All’interno delle macchine è largamente utilizzato al giorno d’oggi Android Auto, sistema davvero fondamentale per ridurre o praticamente annullare l’uso dello smartphone in macchina.

Passando attraverso numerosi aggiornamenti, Google ha realizzato una piattaforma pressoché perfetta. L’intuitività è arrivata ai massimi storici, così come la disponibilità delle tante applicazioni. Android Auto sta pian piano implementando ulteriori novità, prima che termini il 2023. Tra queste ce ne sarebbe una disponibile su Google Maps, in grado di offrire una nuova funzionalità utile per tutti coloro che non ricordano mai dove hanno lasciato parcheggiata la loro auto.

Google Maps e la nuova funzione che ricorda il parcheggio, Android Auto si evolve

Chi utilizza spesso Android Auto nella propria vettura, potrebbe accorgersi improvvisamente di una nuova funzione legata a Google Maps. A quanto pare ora il sistema chiede di salvare la posizione del parcheggio una volta arrivati a destinazione.

Proprio sulla schermata di navigazione, una volta raggiunto il punto impostato su Maps, compare il nuovo interruttore utile per salvare la posizione. Toccando il pulsante chiamato “Salva posizione parcheggio“, gli utenti salveranno nel proprio account di Google le informazioni.

Il proprio smartphone Android potrà così ricevere un promemoria in merito a dove è stata parcheggiata l’auto. La funzionalità terrà conto anche dei movimenti del conducente all’interno di quell’area dopo l’arrivo. Molti utenti che hanno già avuto a che fare con questa grande novità, segnalano che bisogna avere Google Maps in modalità full screen per vedere il nuovo tasto.

Questa nuova funzione è stata estesa ad Android Auto dopo che per anni gli utenti ne hanno fatto largo utilizzo sulla piattaforma mobile, anche su quella di Apple. Una volta usciti dal centro commerciale dunque riuscirete finalmente a trovare la vostra vettura.