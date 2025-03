Android Auto 14 è arrivato: l'analisi del codice parla di Gemini

La nuova versione stabile di Android Auto è già arrivata: parliamo della 14.0.6512, che segue a breve distanza la 13.9 e dimostra ancora una volta la velocità con cui Google sta lavorando per migliorare l’esperienza d’uso in auto. Anche se il changelog ufficiale non elenca cambiamenti evidenti, l’analisi dell’APK mostra novità molto interessanti, soprattutto legate all’assistente vocale.

Gemini sempre più vicino

Nel codice della nuova versione sono apparse stringhe che fanno riferimento diretto a Gemini, l’assistente AI di Google che prenderà il posto di Assistant anche su Android Auto. Frasi come “Gemini è ora l’assistente AI personale nella tua auto” e “Come valuti la tua esperienza con Gemini oggi?” lasciano pochi dubbi: il passaggio è ormai imminente.

Tra le stringhe individuate ci sono anche sondaggi e feedback legati all’uso di Gemini, che suggeriscono test già in corso. Inoltre, si parla anche di Gemini Live, che potrebbe essere una versione avanzata pensata per offrire interazioni in tempo reale basate sul contesto dell’auto, come già visto su smartphone.

Altre novità in cantiere

Accanto al lavoro sull’assistente vocale, il team di Android Auto sembra impegnato anche su altre funzionalità. Sono state individuate tracce relative al supporto della radio HD, che andrebbe a migliorare l’ascolto delle stazioni locali. Inoltre, si parla di comandi avanzati per climatizzazione e sbrinamento, probabilmente pensati per un’integrazione più profonda con le auto compatibili.

Non manca un riferimento a una nuova funzione di Google Maps, anche se per ora non è chiaro di cosa si tratti. Tutte queste funzioni non sono ancora attive, ma la loro presenza nel codice indica che potrebbero arrivare con uno dei prossimi aggiornamenti.

Disponibilità

Android Auto 14 è in distribuzione graduale via Play Store, ma chi lo desidera può scaricare manualmente l’APK da siti affidabili come APK Mirror. Con questo aggiornamento, Google si avvicina sempre di più a una versione di Android Auto più intelligente, personalizzata e vicina alle esigenze di chi guida ogni giorno.