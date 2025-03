Android Auto: arriva lo sbrinamento vetri con altre funzionalità

Google sta lavorando a nuove funzionalità per Android Auto, e l’ultima versione beta 14.0 lascia intravedere interessanti novità. Ci sono diverse migliorie e questo è certo, ma all’interno del codice di questo update è stato rilevato che potrebbero arrivare anche i controlli per poter sbrinare il parabrezza e il lunotto sul posteriore. In più dovrebbe esserci una gestione più chiara di tutti gli avvisi stradali sul percorso.

Android Auto potrà controllare lo sbrinamento secondo le indiscrezioni

Fino ad oggi, Android Auto si è concentrato su navigazione, musica e messaggi, senza intervenire sulle impostazioni del veicolo. Tuttavia, i riferimenti trovati nel codice parlano chiaro:

“control_defrost_front” per lo sbrinamento del parabrezza anteriore;

per lo sbrinamento del parabrezza anteriore; “control_defrost_rear” per quello del lunotto posteriore.

Non è ancora chiaro come questi controlli saranno integrati, ma la loro presenza nel codice fa pensare che Google voglia espandere le capacità di Android Auto, rendendolo ancora più utile nei mesi invernali o in condizioni di visibilità ridotta.

Nuova gestione degli avvisi di navigazione

Un altro dettaglio interessante riguarda la comparsa di una categoria chiamata “Alerts”, che dovrebbe servire a migliorare la gestione degli avvisi stradali. L’idea sembra essere quella di offrire notifiche più mirate su incidenti e condizioni del traffico, evitando interruzioni inutili durante la guida.

Questa funzione potrebbe rendere più efficace l’integrazione con Google Maps, riducendo il rischio che le segnalazioni diventino invasive o poco chiare.

Quando arriveranno queste novità su Android Auto

Ora come ora non si sa quando questo nuovo aggiornamento verrà rilasciato ufficialmente da Google. L’esistenza della beta e del codice analizzato però già danno spazio a buoni auspici per i prossimi mesi. Con queste nuove introduzioni Android auto farebbe un gran passo in avanti, acquisendo maggiore praticità ma soprattutto completezza. Inoltre gli strumenti per guidare senza dover toccare lo schermo dell’auto diventerebbero ancora più utili, soprattutto per scongiurare problematiche alla guida.