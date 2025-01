Android Auto: Gemini arriva in beta, l'AI entra in macchina con voi

Secondo le ultime indiscrezioni, Google starebbe testando Gemini su Android Auto. L’AI del colosso americano sta per arrivare per tutti, portando dunque i benefici dell’intelligenza artificiale in macchina. Al momento Gemini per Android Auto è disponibile nella versione 13.5 beta dell’app.

Gemini in fase di test su Android Auto

Nel codice dell’ultima beta di Android Auto è stato trovato un nuovo design che include il logo di Gemini al posto dell’icona tradizionale del microfono di Google Assistant. È comparso anche un messaggio sullo schermo con la dicitura “Chiedi a Gemini”, indicando una potenziale nuova interfaccia dedicata ai comandi vocali.

Per il momento, la funzione non è ancora completamente operativa, ma la sua presenza nella beta lascia intendere che Google stia lavorando attivamente per rendere Gemini una parte integrante dell’esperienza di guida con Android Auto.

Come potrebbe cambiare l’esperienza in auto con Gemini

L’integrazione di Gemini potrebbe rendere l’assistente vocale di Google molto più avanzato e personalizzato. Tra le funzionalità attese ci sono:

Conversazioni più naturali : grazie a un’elaborazione avanzata del linguaggio, Gemini potrebbe ridurre la necessità di usare comandi rigidi o ripetere frasi più volte;

: grazie a un’elaborazione avanzata del linguaggio, Gemini potrebbe ridurre la necessità di usare comandi rigidi o ripetere frasi più volte; Suggerimenti personalizzati : l’assistente potrebbe imparare le abitudini dell’utente, come percorsi preferiti e generi musicali ascoltati, per offrire consigli mirati;

: l’assistente potrebbe imparare le abitudini dell’utente, come percorsi preferiti e generi musicali ascoltati, per offrire consigli mirati; Esperienza connessa: con Gemini presente su smartphone, TV e smartwatch, l’integrazione con Android Auto potrebbe garantire un’esperienza più fluida tra i dispositivi Google.

Questa novità non sembra limitarsi a un semplice rebranding di Google Assistant. Gemini promette un’interazione più avanzata, con la capacità di comprendere meglio il contesto e gestire conversazioni multi-turno in modo più sofisticato.

Quando arriverà Gemini su Android Auto

Al momento, Gemini è visibile solo nella versione beta di Android Auto, senza essere ancora completamente funzionale. Secondo le tempistiche abituali di Google, il lancio ufficiale potrebbe avvenire nella prima metà del 2025, probabilmente in contemporanea con l’espansione dell’assistente su Google TV e Wear OS.