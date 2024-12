Il lettore musicale di Android Auto rinnova design e funzioni

Google ha recentemente annunciato un’importante operazione di rinnovamento del lettore musicale di Android Auto, introducendo non solo un design rinnovato ma anche nuove funzionalità. Le modifiche in questione rientrano nel contesto dell’aggiornamento Android Auto versione 13.4 e dovrebbero portare una ventata d’aria fresca alla grafica proposta dalla piattaforma.

Per quanto riguarda il nuovo lettore musicale, la nuova interfaccia risulta più pulita e moderna rispetto al passato. L’immagine dell’album è stato spostato a sinistra, mentre la barra di avanzamento appare accanto alla stessa. Il testo è stato ridotto in dimensioni, mentre i pulsanti sono stati ridistribuiti per occupare tutto il display per l’intera larghezza.

Di fatto, si parla di modifiche di lieve entità ma che, combinate tra loro, dovrebbero permettere all’utente di interagire con Android Auto senza distrarsi durante la guida. Al di là di ciò, si tratta di una soluzione molto apprezzabile anche sotto il punto di vista estetico.

Android Auto, il lettore musicale si rifà il look e non solo: ecco come cambia la piattaforma

Oltre al nuovo design, Google ha lavorato anche sulle funzioni disponibili. A quanto pare, Android Auto potrebbe implementare presto (inizio 2025) la funzionalità nota come Car Media, richiesta da molti utenti. Questa permette di riprodurre media locali direttamente dall’auto, fornendo stazioni radio e non solo. Il colosso di Mountain View sta spendendo non poche risorse ed energie per migliorare questa piattaforma, a dimostrazione di come creda fortemente nella sua utilità.

Di recente gli sviluppatori erano già intervenuti su Android Auto, andando a correggere alcuni fastidiosi bug riguardanti la riproduzione a scatti dei contenuti audio e non solo. In precedenza, a inizio estate, Google era intervenuto con un’aggiornamento per migliorare le prestazioni e cambiare alcuni elementi dell’interfaccia.