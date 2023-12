Android Auto, grande novità per chi ha un Samsung

Android Auto è fin da sempre la prima soluzione di mirroring smartphone che gli utenti hanno potuto utilizzare nelle loro vetture abilitate. Questa è la preferita di molti ormai da anni e Google ha recentemente rilasciato una nuova versione beta che porta qualcosa di nuovo per la felicità del pubblico. All’interno di questo nuovo aggiornamento è venuta fuori una funzionalità piccola ma allo stesso tempo gradita.

Alcuni utenti avrebbero infatti notato che le versioni nuove di Android Auto ora sono in grado di mostrate le icone presenti sugli smartphone Samsung, compresa la loro forma caratteristica. La modifica dello stile delle icone va ad applicarsi soprattutto ad app come Messaggi e Telefono, nonché all’indicatore del segnale e all’icona della batteria.

Android Auto cambia ancora: gli utenti con un Samsung noteranno le nuove icone

Con il tempo il software dedicato alle vetture per quanto riguarda il mondo Android ha compiuto diversi cambiamenti interessanti. Alcune fonti molto attendibili hanno notato che le forme delle icone si associano anche ai telefoni Android di altri produttori. Per cui ecco le forme delle icone quadrate in Android Auto anche nel caso in cui ad essere accoppiato all’auto sarà un dispositivo OPPO ad esempio.

Quanto riportato rappresenta un piccolo cambiamento rispetto a ciò a cui gli utenti si erano abituati e allo stesso tempo è anche un bel tocco di personalizzazione. Si spera dunque che nel futuro prossimo Android Auto sia in grado di applicare le icone delle app anche di altri produttori e non solo di Samsung.

Tutti hanno buone speranze in quanto nell’ultimo periodo il sistema per le auto sta riportando tanti nuovi aggiornamenti. Uno di questi riguarda anche Google Maps, che da qualche tempo consente di salvare anche la posizione del parcheggio. Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime settimane, anche perché tra qualche giorno saremo nel 2024.