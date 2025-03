Android Auto, nuova versione 13.9: Google corregge gli errori e apporta modifiche

Android Auto questa volta beneficia di un nuovo aggiornamento lanciato da Google che porta la piattaforma alla versione 13.9. Si tratta in realtà di una sorpresa, anche perché update del genere nel caso del software dedicato alle auto arrivano con cadenza mensile e non dopo pochi giorni, come è avvenuto ora ad esempio dopo il lancio recente della versione 13.8.

Di novità eccezionali di certo non ce ne sono, ma Google ci ha tenuto a chiarire che sono stati corretti diversi aspetti e che sono state apportate delle modifiche all’interno del linguaggio dell’interfaccia. Al momento solo chi è iscritto al programma beta può usare questa nuova versione, mentre per tutti gli altri bisognerà attendere presumibilmente qualche settimana.

Cosa cambia con Android Auto 13.9

Uno degli interventi più visibili riguarda la terminologia utilizzata nell’app. Google sta portando avanti un processo di aggiornamento del linguaggio di Android Auto già iniziato con la versione 13.5, e con questo update la modifica più evidente è la sostituzione della parola “auto” con “veicolo” in numerose parti dell’interfaccia.

Ecco alcuni esempi di frasi aggiornate:

“Android Auto riprenderà quando il veicolo sarà parcheggiato”;

sarà parcheggiato”; “Per iniziare, seleziona Android Auto sullo schermo del veicolo “;

“; “Il tuo telefono potrebbe non connettersi a un veicolo mentre il debug USB è attivo”;

mentre il debug USB è attivo”; “Mostra il meteo sullo schermo del veicolo, ottenuto utilizzando la posizione del telefono”.

Il motivo di questa modifica? Potrebbe trattarsi di un’ottimizzazione del linguaggio per essere più inclusiva, visto che Android Auto viene utilizzato su vari mezzi di trasporto, e non solo sulle classiche automobili.

Bug fix e miglioramenti alla stabilità

Oltre agli aggiornamenti terminologici, Android Auto 13.9 introduce correzioni di bug e miglioramenti alla stabilità, anche se Google non ha specificato nel dettaglio quali problemi siano stati risolti. Gli utenti sperano in una soluzione ai problemi di connessione wireless, che nelle ultime versioni hanno causato disconnessioni improvvise e difficoltà nel collegamento con alcuni modelli di auto.