Android Auto: pronto un grande aggiornamento con tante nuove funzioni

È quasi pronto all’arrivo un nuovo aggiornamento per Android Auto. A quanto pare ci saranno diverse nuove applicazioni compatibili, le quali potranno offrire al pubblico un’esperienza utente rinnovata e più utile in auto. Sarà consentito l’accesso ad un catalogo di giochi, al browser web e ai video, tutto direttamente dal sistema interno della macchina. Il nuovo update dovrebbe arrivare a febbraio rivoluzionando l’esperienza Android Auto ancora una volta profondamente.

Un’ondata di nuove app in arrivo su Android Auto

L’espansione di Android Auto include l’introduzione di app per lo streaming video, giochi e navigazione web, a condizione che rispettino rigorosi standard di sicurezza imposti da Google. Tra le prime app confermate ci sarà AMC+, che permetterà di guardare contenuti video direttamente dal cruscotto dell’auto.

Tuttavia, l’accesso alle nuove app sarà limitato ai veicoli certificati con Google built-in, un requisito che garantisce il rispetto degli standard di qualità e sicurezza del programma. Non è ancora chiaro quali modelli di auto rientreranno in questa certificazione, ma l’obiettivo è offrire un’esperienza fluida e sicura.

Requisiti e limiti tecnici

Per garantire prestazioni ottimali, le app dovranno:

Supportare l’ architettura x86 (escludendo quindi i veicoli con chip ARM);

(escludendo quindi i veicoli con chip ARM); Essere limitate a una risoluzione massima di 24p per motivi di sicurezza;

per motivi di sicurezza; Essere utilizzabili solo nei veicoli con Google built-in e non su schermi di terze parti o smartphone collegati.

Questa prima fase di espansione non sarà disponibile per Android Auto su smartphone, ma Google ha confermato che tale funzionalità verrà estesa anche ai telefoni in futuro.

Un aggiornamento atteso da tempo

Questo nuovo aggiornamento è una boccata d’aria per gli utenti che usano assiduamente Android Auto. In molti infatti ritenevano che il sistema fosse rimasto un po’ indietro ma con questo nuovo aggiornamento bisognerebbe essere pronti a ritrattare.

Con questa nuova ondata di update, Android Auto potrebbe davvero ridefinire l’infotainment per i veicoli moderni, rendendo ogni viaggio più connesso e interattivo.