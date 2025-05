Android Auto, torna il tema chiaro per la gioia di molti utenti

Dopo oltre quattro anni di attesa e migliaia di richieste da parte degli utenti, finalmente Google sembra aver voluto accontentare la community di Android Auto.

La piattaforma di infotainment si prepara a reintrodurre il tema chiaro, una funzionalità che promette di migliorare in modo significativo la visibilità guida durante le ore diurne. Questa opzione, rimossa nel 2019 durante un importante aggiornamento dell’interfaccia, tornerà in una versione completamente rinnovata.

Secondo recenti gli esperti che hanno analizzato il codice dell’applicazione, il nuovo tema sarà implementato in modo uniforme e coerente in tutta l’interfaccia, risolvendo i problemi di inconsistenza visiva riscontrati nelle precedenti versioni di test risalenti al 2023. In passato, infatti, alcune parti dell’interfaccia adottavano colori chiari, mentre altre rimanevano scure.

Android Auto strizza l’occhio ad Apple CarPlay con il nuovo tema chiaro

Lo sfondo chiaro con testo scuro offre un contrasto superiore rispetto a un’interfaccia scura, risultando particolarmente vantaggioso in condizioni di forte illuminazione solare. Questo aspetto non solo aumenta la leggibilità, ma contribuisce anche a migliorare la sicurezza durante la guida.

Con questa mossa, Google dimostra di voler allineare Android Auto ai principali competitor come Apple CarPlay, che già da tempo offre agli utenti la possibilità di scegliere tra diverse modalità di visualizzazione. In particolare, la soluzione di Apple consente di passare automaticamente dal tema chiaro a quello scuro in base alle condizioni di luce, una funzione che sembra ispirare anche la direzione presa dalla controparte di Mountain View.

Nonostante non siano ancora stati fatti annunci ufficiali, gli indizi presenti nel codice dell’applicazione lasciano intendere che il rilascio della funzionalità potrebbe essere imminente.

Il ritorno del tema chiaro rappresenta un ulteriore passo avanti nell’evoluzione di Android Auto, confermando l’impegno di Google nel migliorare costantemente la propria piattaforma di infotainment. L’obiettivo è quello di renderla sempre più versatile e in grado di rispondere alle esigenze degli automobilisti moderni, offrendo un’esperienza d’uso più intuitiva e sicura.