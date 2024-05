Android, ecco le emoji audio: cosa sono e come si usano?

Nella versione beta dell’app Telefono di Android hanno fatto la loro apparizione le emoji audio che, a quanto pare, saranno presto introdotte ufficialmente sul noto sistema operativo mobile.

Si tratta di effetti sonori che possono essere utilizzati per effetti divertenti durante le conversazioni telefoniche, con un effetto in pieno stile Gialappa’s Band. Queste spaziano da quelle più sobrie, come applausi e risate, fino a quelli un po’ meno “eleganti” come rumorose flatulenze.

Allo stato attuale, come già accennato, per testare con mano questa nuova funzionalità è necessario essere tester. Godendo di questo stato, le emoji audio sono utilizzabili aggiornando l’app, dunque andando su Play Store, premendo sulla foto del profilo in alto a destra e scegliendo le opzioni Gestisci app e dispositivo – Aggiornamenti disponibili. Da qui, basta poi aggiornare l’app Telefono per provare con mano la nuova introduzione.

Emoji audio: ecco come utilizzarle o disattivarle

Per utilizzare le emoji audio durante una chiamata è necessario premere il nuovo pulsante apposito sulla schermata che appare quando si effettua una telefonata. Ciò consentirà aprire un menu con tutte le varie opzioni disponibili. Selezionando l’emoji apposita, verrà riprodotto un suono udibile da entrambi gli interlocutori (per esempio, l’effetto sonoro della risata è rappresentato da un emoji che ride).

Questa implementazione ha un’utilità molto ridotta e un sapore molto retro e, proprio per questi motivi, può non essere apprezzata da una vasta fetta d’utenza. Per poter disattivare questo tipo di contenuto, è necessario avviare l’app Telefono, selezionare il menu con i tre puntini (in alto a destra) e da qui andare in Impostazioni – Emoji audio, disattivando quest’ultima voce.

In ogni caso, questo intervento serve solo alla disattivazione sul dispositivo: di fatto, se un interlocutore sta utilizzando questa funzione, non è possibile evitarla in qualche modo.

Non è la prima volta che una novità in ambiente Android lascia più di qualche dubbio. Di recente, infatti, la scomparsa di una funzione ha mandato su tutte le furie buona parte dell’utenza.