Android: Google rimuove due funzionalità che molti utenti usavano in auto

Google si prepara a dire addio a due funzionalità legate all’uso di Android in auto. La prima riguarda i microfoni smart per veicoli, dispositivi pensati per abilitare i comandi vocali tramite Google Assistant nelle auto più datate. La seconda modifica interessa Android Automotive, con la scomparsa dell’indicazione dell’orario stimato di arrivo direttamente dalla schermata principale di Google Maps.

Si tratta di cambiamenti minori, ma comunque significativi per chi utilizzava queste soluzioni nella vita di tutti i giorni.

Google Assistant saluta i microfoni smart per auto

L’analisi dell’ultima versione beta dell’app Google per Android (16.5.33) ha rivelato una novità non proprio positiva: nei prossimi aggiornamenti, Google Assistant non funzionerà più sugli accessori per auto compatibili. Il messaggio individuato nel codice parla chiaro:

“Google Assistant sul tuo accessorio per auto non sarà più disponibile nelle prossime settimane. Per continuare a usare Assistant, esegui query sul tuo dispositivo mobile o tramite Android Auto.”

Questi accessori, che fungevano anche da caricabatterie USB con microfono integrato, erano pensati per offrire un modo pratico per attivare i comandi vocali in auto prive di sistemi avanzati come Android Auto o Apple CarPlay.

La loro rimozione non sorprende più di tanto, considerando che Google sta gradualmente abbandonando Assistant a favore di Gemini, il suo nuovo assistente basato sull’intelligenza artificiale. Tuttavia, il fatto che questi dispositivi diventino inutilizzabili solo per una scelta software, nonostante siano ancora funzionanti, non sarà di certo apprezzato dai pochi utenti che ne hanno fatto uso.

Maps su Android Automotive perde l’orario di arrivo

L’altra modifica riguarda Android Automotive, il sistema operativo di Google integrato direttamente nei veicoli di marchi come Volvo e Polestar. Diversi utenti hanno segnalato che la stima dell’orario di arrivo (ETA) è scomparsa dalla schermata principale di Maps quando il navigatore è in uso.

Al momento, non è chiaro se questa rimozione sia dovuta a una scelta voluta o a un semplice bug. Le segnalazioni si moltiplicano su forum dedicati e su piattaforme come Reddit, ma né Google né i suoi partner hanno fornito spiegazioni ufficiali.

Un’altra pulizia nel “cimitero Google”

Questi due cambiamenti rappresentano l’ennesima conferma della tendenza di Google a modificare e abbandonare servizi anche di recente introduzione. Sebbene non si tratti di funzioni ampiamente diffuse, la loro rimozione sottolinea ancora una volta la strategia dell’azienda: puntare su soluzioni più avanzate, a scapito di chi utilizza ancora dispositivi o funzionalità di nicchia.

Resta ora da capire se l’assenza dell’orario di arrivo su Android Automotive verrà risolta con un aggiornamento o se si tratta di una modifica definitiva. Nel frattempo, chi utilizzava i microfoni per auto con Google Assistant dovrà rassegnarsi a tornare ai comandi vocali via smartphone o Android Auto.