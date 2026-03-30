Android prepara il suo AirDrop: arriva la condivisione con tap

Nel panorama in costante evoluzione della tecnologia mobile, una nuova funzione si prepara a ridefinire la condivisione dei file tra dispositivi: Tap to Share.

Questa innovazione, destinata a diventare un punto di riferimento per l’ecosistema Android, nasce dall’esigenza di offrire un’alternativa all’attuale egemonia di AirDrop nel mondo Apple. Le prime tracce concrete emergono direttamente dai codici di One UI 9, Google Play Services e dalla futura versione di sistema Android 17, confermando la volontà di Samsung e Google di proporre una soluzione integrata, multi-brand e capace di abbattere le barriere tra i diversi produttori.

Il nome in codice, Tap to Share, si è fatto strada tra le righe di codice, rivelando una progettualità solida e una visione chiara. All’interno di One UI 9 compaiono stringhe come “Requesting to %1$s” e “Sent to %1$s”, segnali inequivocabili di un sistema bidirezionale di trasferimento dati.

Questi dettagli suggeriscono l’adozione di tecnologie di prossimità, con particolare attenzione verso la tecnologia NFC, che potrebbe essere la chiave per avviare la connessione tra i dispositivi. Parallelamente, nelle profondità di Google Play Services si intravedono riferimenti a Gesture Exchange, una funzione che promette il trasferimento istantaneo di contatti tramite l’avvicinamento fisico tra device, sulla scia di quanto già visto con NameDrop di Apple. La potenzialità di estendere questa tecnologia anche allo scambio di file apre scenari interessanti per la futura interoperabilità tra dispositivi Android.

Google testa TapToShare per Android 17

L’elemento di svolta è rappresentato dalla presenza di un servizio denominato TapToShare nelle versioni beta e canary di Android 17. Questo dettaglio non lascia spazio a dubbi: Google intende inserire la funzionalità direttamente nel cuore del sistema operativo, sfruttando l’orchestrazione di Google Play Services per garantire una diffusione capillare su dispositivi di vari produttori. In questo modo, si punta a superare la storica frammentazione che ha spesso penalizzato l’esperienza utente su Android, promuovendo invece una standardizzazione finalmente efficace.

I teardown degli APK lasciano intuire che Tap to Share potrebbe essere integrato in Quick Share, la piattaforma di condivisione già presente su alcuni device Android. Un’integrazione di questo tipo segnerebbe un vero cambio di paradigma: il trasferimento di file diventerebbe immediato, basterebbe avvicinare due smartphone per stabilire la connessione e avviare la trasmissione dei dati. Una prospettiva che risponde perfettamente alle esigenze di rapidità e semplicità degli utenti moderni.

Tuttavia, è fondamentale mantenere un approccio critico. I teardown rappresentano solo indizi di funzionalità ancora in fase di sviluppo e non vi è alcuna garanzia che queste novità vedano effettivamente la luce nelle versioni finali. I progetti sperimentali, come spesso accade, possono essere soggetti a revisioni, modifiche o addirittura abbandoni prima della distribuzione commerciale. Il calendario di rilascio, dunque, resta avvolto nell’incertezza, anche se alcuni segnali lasciano presagire un possibile annuncio in concomitanza con il lancio stabile di Android 17.

Dal punto di vista tecnico, le stringhe di sistema confermano la presenza di flussi di richiesta e conferma tra dispositivi, consolidando l’ipotesi di un funzionamento basato su protocolli locali. Oltre alla tecnologia NFC, non si esclude il possibile impiego di Bluetooth, Wi‑Fi Direct o persino UWB per la rilevazione iniziale dei dispositivi, mentre il trasferimento effettivo dei file potrebbe essere affidato a canali più performanti e sicuri.

Questione privacy e usabilità

L’introduzione di una funzione simile ad AirDrop porta con sé importanti riflessioni in termini di privacy e usabilità. Un sistema di condivisione basato sulla prossimità fisica deve trovare il giusto equilibrio tra semplicità d’uso e controllo degli accessi, stabilendo regole chiare su mittenti autorizzati e tipologie di contenuti condivisibili. Autorizzazioni granulari, notifiche puntuali e gestione della visibilità dei dispositivi saranno elementi determinanti per favorire l’adozione di massa e prevenire possibili abusi.

L’ecosistema Android potrebbe trarre enorme vantaggio da una standardizzazione condivisa tra Samsung e Google. Una sinergia di questo tipo ridurrebbe la proliferazione di soluzioni proprietarie e favorirebbe la compatibilità tra dispositivi di marchi diversi, offrendo finalmente agli utenti un’esperienza uniforme e senza soluzione di continuità. Resta da capire se anche i produttori minori decideranno di aderire a questa nuova direzione o se preferiranno percorrere strade alternative.