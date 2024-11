Android sta lavorando su una funzione contro il motion sickness?

Di recente Apple ha lanciato la funzione che potrebbe rappresentare un punto di svolta per chi soffre di motion sickness, noto anche come mal d’auto. Stiamo parlando di Vehicle Motion Cues per iPhone che, almeno per il momento, non vede una controparte in ambiente Android.

A quanto pare, anche Google sta lavorando in questa direzione per fornire agli utenti qualcosa di simile. Gli esperti del sito Android Authority hanno infatti analizzato il codice interno della versione beta v24.46.30 di Google Play Services, facendo una scoperta interessante a proposito. Alcune stringhe, infatti, sembrano riportare informazioni che riguardano una funzionalità contro il motion sickness anche su Android.

La funzione anti-cinetosi sembra essere stata battezzata come Motion Cues e, a quanto pare, potrebbe essere su dispositivi che fanno girare una versione datata dell’OS.

Android si ispira ad Apple per contrastare il motion sickness

Vehicle Motion Cues per iPhone (lanciata con iOS 18) funziona in modo semplice, mostrando sul display segnali visivi che, se seguiti con lo sguardo, tendono ad alleviare i sintomi del mal d’auto.

Su Android i dati disponibili riguardo la funzionalità sono ancora molto scarsi. Nel codice, gli esperti hanno individuato vaghi riferimento rispetto all’attivazione e alla disattivazione manuale di Motion Cues. Va tenuto conto che Vehicle Motion Cues può vantare anche un’opzione per l’attivazione automatica, che permette agli iPhone di percepire il movimento di un veicolo in modo autonomo.

Se è scontato che Google stia attivamente lavorando su questa implementazione, è anche vero che non vi sono indicazioni precise se Motion Cues vedrà effettivamente la luce e soprattutto quando. Va comunque detto che, su Play Store, è possibile individuare app che forniscono utilità simili a quanto descritto come per esempio KineStop.

D’altro canto per Google è un periodo alquanto movimentato e, tra le tanti voci di corridoio, si parla persino di una potenziale fusione in futuro tra Android e ChromeOS.