Google si prepara a unire Android e ChromeOS in un unico OS?

Secondo alcune fonti riportate dal sito Android Authority, Google sarebbe a un passo dall’unificare i sistemi operativi Android e ChromeOS, per rendere i Chromebook più competitivi rispetto ai prodotti proposti da Apple.

I benefici di tale fusione non sarebbero reciproci. Da una parte gli smartphone potrebbero ottenere alcune funzioni finora riservate a ChromeOS, mentre i Chromebook, in un futuro non meglio definito, potrebbero adottare direttamente Android come OS principale.

Questa mossa, ad oggi alquanto ardita, potrebbe in realtà potare enormi vantaggi a Google e, a tal proposito, si parla già di un potenziale lancio di un laptop Pixel con Android. Pixel Tablet 2, rilasciato nel 2025, potrebbe essere dunque l’ultimo modello della linea con ChromeOS.

In ogni caso, il progetto di fusione tra i due OS richiederà anni prima di un’effettiva unificazione dei due sistemi operativi.

Android e ChromeOS unificati: i precedenti incoraggianti

Google è un colosso informatico, leader in svariati campi. Nonostante la sua potenza, il settore dei tablet sembra ancora vedere Apple nelle vesti di protagonista, con la compagnia di Mountain View relegata al ruolo di comprimaria.

Con una singola linea di prodotti, ovvero gli iPad, Apple detiene il 55% del mercato. Google, dal canto suo, pur potendo contare su svariati brand di grande valore (Samsung, Lenovo, Xiaomi e tanti altri), si ferma al 45%, secondo i dati proposti da StatCounter. Riguardo l’unificazione, almeno al momento, Google non ha rilasciato particolari dettagli, ma esiste un precedente di altre compagnie che hanno già adottato delle strategie simili.

Come riportato da Android Headlines,il Lenovo ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid funziona come tablet Android pur trasformandosi in un laptop Windows quando è collegato a una tastiera. E questa non è un’eccezione nel settore, visto che anche Dell e HP hanno proposto modelli con funzioni simili.