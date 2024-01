ThinkBook Plus Gen 5: il nuovo laptop Lenovo è un ibrido Windows Android

La nicchia dei laptop 2-in-1 ha raccolto l’apprezzamento del pubblico e, a tal proposito, Lenovo sembra aver trovato una soluzione in grado di lasciare il segno.

Stiamo parlando dell’interessante ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid, presentato in occasione del CES 2024, capace di combinare due sistemi operativi distinti, come Windows e Android, per offrire il massimo agli utenti.

Quando il dispositivo viene utilizzato in modalità laptop, il computer si presenta come un normale portatile Windows. Nel momento in cui si rimuove il display dal portatile, però, questo diventa un tablet Android.

La metà inferiore, quella con Windows, si presenta con un processore Intel Core Ultra 7, 32 GB di RAM, una memoria SSD da 1 TB e una batteria da 75 WHr. L’altra metà con Android, invece, offre un processore Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 12 GB di RAM, 256 GB di memoria e una batteria da 38 WHr.

ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid: un 2-in-1 ideale per lavoro e tempo libero

La separazione tra le due parti è del tutto meccanica, senza l’utilizzo di tasti o funzioni complesse. Proprio a tal proposito, chi ha provato con mano il dispositivo, ha detto come non sia del tutto comoda la fase di divisione.

Nonostante ciò, tenendo conto che il lancio non è imminente, è probabile che Lenovo intervenga su questa piccola imperfezione (che comunque non va a minare la qualità complessiva del prodotto).

A livello pratico, ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid sembra proporre un’esperienza utente interessante, con l’utilizzo di due dispositivi separati. Il laptop Windows appare utile per lavoro o mansioni impegnative, mentre la parte Android si sposa perfettamente per l’utilizzo dei 14 pollici per il puro e semplice intrattenimento.

Rispetto ad altri prodotti presentati al CES, in questo caso abbiamo già a disposizione il prezzo, che sarà di circa 1.999 dollari. Per quanto concerne il lancio sul mercato, Lenovo ha parlato del secondo trimestre di quest’anno.