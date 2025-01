Anyon_e: notebook open source creato da zero supera per prestazioni i MacBook Pro

Creare un laptop completamente da zero non è solo un esercizio di ingegneria, ma un’avventura che fonde diverse discipline in un’unica complessa sfida. Il progetto anyon_e nasce dall’idea di realizzare un prodotto open source, capace non solo di competere con i moderni ultrabook, ma soprattutto di essere il frutto del lavoro di un singolo individuo. Ebbene sì, a portare a termine anyon_e è stato Byran Huang, uno studente liceale. E il suo prodotto non è soltanto un notebook funzionante: è prestazionale, bello da vedere e il risultato di una personalizzazione davvero straordinaria.

La visione dietro il progetto del notebook open source anyon_e

Immaginate un laptop che bilancia caratteristiche come prestazioni, portabilità, design ed esperienza d’uso. A tutto questo si aggiunge un approccio aperto, che consente a chiunque di replicare e migliorare il lavoro svolto. Nel repository GitHub di anyon_e sono disponibili tutte le risorse per realizzare in proprio il notebook, con le seguenti caratteristiche:

Display AMOLED 4K da 13,3 pollici: per una qualità visiva superiore.

da 13,3 pollici: per una qualità visiva superiore. Tastiera meccanica wireless rimovibile : progettata per garantire il massimo comfort e personalizzazione.

: progettata per garantire il massimo comfort e personalizzazione. Prestazioni elevate : grazie all’integrazione del SoC Rockchip RK3588, supporto per SSD e WiFi 6.

: grazie all’integrazione del SoC Rockchip RK3588, supporto per SSD e WiFi 6. Chassis in alluminio CNC : per un design robusto e minimalista.

: per un design robusto e minimalista. Autonomia di circa 7 ore: ottenuta attraverso una gestione energetica ottimizzata.

La struttura tecnica

Come spiega nel video pubblicato su YouTube, Huang ha scelto il SoC Rockchip RK3588 per le sue prestazioni eccezionali e la documentazione accessibile. Il chip integra infatti alcune caratteristiche di primo livello:

CPU quad-core Cortex-A76 e Cortex-A55: che garantiscono un bilanciamento tra efficienza e potenza.

Cortex-A76 e Cortex-A55: che garantiscono un bilanciamento tra efficienza e potenza. GPU Mali-G10 : capace di gestire rendering 3D complessi e decodifica video fino a 8K a 60 fps.

: capace di gestire rendering 3D complessi e decodifica video fino a 8K a 60 fps. I/O Avanzato : PCIe 3.0 x4, USB 3.1, HDMI 2.1 e supporto per display 8K.

: PCIe 3.0 x4, USB 3.1, HDMI 2.1 e supporto per display 8K. NPU da 6 TOPS: ideale per applicazioni di intelligenza artificiale e modelli linguistici avanzati.

La scelta di utilizzare un modulo SoM (System on Module) come CM3588 di FriendlyElec, ha permesso di ridurre la complessità del design, evitando problematiche legate alla memoria e ai segnali ad alta velocità.

Display AMOLED 4K

Per il display, la scelta è ricaduta sul pannello ATNA33TP11, noto per la sua straordinaria densità di pixel e qualità cromatica. Tuttavia, l’integrazione non è risultata semplice.

Huang racconta di aver dovuto sostituire e modificare i connettori per migliorare l’integrità del segnale, usare i log di sistema dei laptop Asus al fine di svolgere attività di reverse engineering su driver e timing di accensione. Infine, l’autore dell’impresa ha inoltre dovuto adattare il comportamento del pannello per farlo funzionare su una versione personalizzata di Linux.

Il risultato è un display cristallino, perfettamente integrato con l’hardware, che offre una resa visiva straordinaria.

Nell’immagine, la scheda madre di anyon_e. A questo indirizzo è disponibile lo schema circuitale consultabile con KiCanvas, versione browser-based di KiCAD.

Batteria e tastiera meccanica

L’autonomia del laptop anyon_e è garantita da un pacco batterie Li-ion da 60 Wh, progettato per essere sottile e leggero.

Per la gestione energetica Huang si è avvalso di un controller ESP32-S3 in modo da monitorare e trasmettere i dati della batteria in tempo reale, di un chip BQ77915 per il bilanciamento della carica e di un IC LTC2943, che comunica direttamente con il sistema operativo, per il monitoraggio dello stato della batteria.

Il sistema supporta la ricarica tramite USB-C fino a 100W e integra driver personalizzati per ottimizzare il consumo in modalità idle.

Il progetto integra, come accennato in precedenza, anche un tastiera rimovibile che nasconde i componenti elettronici sottostanti. Basata su switch Cherry MX ULP, offre un’esperienza tattile senza compromessi. Per contenerne lo spessore, Huang è ricorso a un PCB sottile con una batteria da 1 mm e un circuito di protezione custom. Il firmware ZMK, eseguito su un microcontrollore nRF52840, consente la connessione wireless con bassi consumi energetici. Il maker ha realizzato i keycap, ovvero i cappucci dei tasti, difficili da reperire, stampandoli in 3D con una precisione estrema, utilizzando ugelli da 0,15 mm.

Chassis in alluminio CNC

Il design del telaio è un perfetto equilibrio tra estetica e funzionalità. Realizzato in alluminio anodizzato CNC, offre resistenza strutturale e prevede un sistema di dissipazione del calore ben dimensionato.

Nello specifico, il telaio ospita componenti con tolleranze pari a meno di 0,5 mm. Mentre per la gestione del calore, la soluzione congegnata da Huang sfrutta una combinazione di dissipatore in rame personalizzato, heatpipe e ventola.

Il layout interno è ottimizzato per sfruttare al massimo lo spazio disponibile, con un’attenzione particolare alla distribuzione del peso e alla robustezza del sistema.

Integrazione software

La base software del notebook anyon_e è una distribuzione Ubuntu 24.04 LTS, con kernel 6.1 ottimizzato per il SoC Rockchip RK3588.

Le configurazioni hardware sono state realizzate utilizzando il linguaggio DeviceTree (DTS), che ha permesso di personalizzare il driver del display e della batteria, il supporto PCIe e USB, le configurazioni termiche e di alimentazione.

anyon_e: l’incarnazione dell’ingegneria e della creatività

anyon_e non è solo un laptop, ma un simbolo di ciò che con open source e la determinazione personale è davvero possibile ottenere. È un dispositivo che celebra la libertà di progettare, innovare e condividere. Il progetto è un palese invito a pensare in grande e a credere che, con le giuste risorse e un pizzico di ambizione, sia sempre possibile costruire qualcosa di straordinario.

Per sapere tutto su anyon_e, è possibile consultare il sito ufficiale del progetto, che ha già suscitato enorme interesse. Anche da parte di realtà d’impresa che già oggi mettono a disposizione degli utenti notebook modulari, studiati per essere liberamente personalizzabili e, allo stesso tempo, facilmente riparabili.

Le immagini nell’articolo sono tratte dal post di Byran Huang.