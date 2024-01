Android: tutte le novità presentate da Google al CES 2024

Al CES 2024 di Las Vegas, come da tradizione, ampio spazio è stato dedicato ai nuovi prodotti che vedremo sugli scaffali dei negozi online e fisici nei prossimi mesi. Come l’innovativo 2-in-1 di Lenovo, che è sia un laptop Windows che un tablet Android. Ma c’è di più.

Infatti, a proposito dell’iconico robottino verde, Google ha colto l’occasione della fiera tech per presentare importanti novità riguardanti il sistema operativo e i dispositivi che lo supportano, quindi smartphone, tablet, smart TV, auricolari Bluetooth e sistemi di infotainment delle auto.

Android: le novità presentate al CES 2024

Quick Share

Volendo semplificare e velocizzare la condivisione di immagini, file e testo tra i dispositivi Android, nel 2020 il colosso di Mountain View ha introdotto la funzione Nearby Share. Come in molti probabilmente sapranno, Samsung ne ha una sua versione personalizzata, chiamata Quick Share e – per certi versi – molto molto simile ad AirDrop di Apple.

Ebbene, grazie ad una collaborazione con Samsung, Google ha deciso di realizzare un’unica soluzione cross-Android adottando proprio Quick Share. Le due aziende hanno integrato le esperienze e creato un’opzione predefinita per la condivisione peer-to-peer dei contenuti su tutti i tipi di dispositivi degli ecosistemi Android e Chromebook.

E in futuro arriverà la possibilità di utilizzare la feature anche con alcuni PC Windows, come quelli di LG.

Fast Pair

La funzione di accoppiamento rapido per cuffie e altri accessori Bluetooth sarà disponibile anche sui Chromecast con Google TV a partire da febbraio 2024. Entro la fine dell’anno verrà estesa anche ad altri dispositivi con Google TV.

Chromecast

Chromecast, la feature per trasmettere contenuti da un dispositivo all’altro (ad esempio da uno smartphone ad un televisore) da questo momento supporta anche altre applicazioni, tra cui la popolarissima TikTok.

Google ha poi annunciato che in futuro arriveranno sul mercato altri dispositivi con Chromecast integrato, come i televisori smart di LG, Hisense e TCL.

Matter e Android Auto

Al grande appuntamento di Las Vegas non potevano di certo mancare annunci legati alla domotica e ai veicoli su quattro ruote.

Parlando dello standard Matter, Google ha confermato che nei prossimi mesi alcuni televisori con Android TV e Google TV potranno essere usati come smart hub per Google Home. L’obiettivo è raggiungere una maggiore interoperabilità tra i dispositivi smart installati in casa, tutti da gestire facilmente tramite l’app Google Home.

Per quanto riguarda invece Android Auto, le auto elettriche compatibili (si inizierà con la Ford Mustang Mach-E e la F-150 Lightning) potranno condividere in tempo reale le informazioni sulla batteria con Google Maps. In questo modo l’utente potrà avere una stima della batteria una volta giunto a destinazione e ricevere suggerimenti su soste per la ricarica lungo il tragitto.

Inoltre, su alcune auto di marchi come Nissan e Lincoln, gli utenti potranno in futuro pianificare un viaggio su smartphone/tablet e condividere le informazioni direttamente con il display dell’auto sfruttando Google Maps.