Anniversario Godeal24: Office da 15,29€, Windows 11 Pro a 13,25€

Godeal24 ha lanciato la sua più grande vendita dell’anno per celebrare il suo 5° anniversario, offrendo offerte significative sia ai clienti nuovi che a quelli esistenti che desiderano aggiornare i propri dispositivi. In corso fino al 25 maggio 2025, la vendita per l’anniversario di Godeal24 rende le chiavi digitali Microsoft più accessibili, consentendo ai clienti di acquistarle a prezzi speciali. La promozione offre anche sconti aggiuntivi, rendendola una delle offerte più competitive attualmente disponibili.

Senza ulteriori indugi: per soli 15,29 €, puoi ottenere l’accesso a vita a tutti i programmi essenziali dell’originale Office 2016 Pro Plus. Questa è una soluzione per i dispositivi dotati dei sistemi operativi più vecchi come Windows 7 o Windows 8. Se il tuo computer è dotato di Windows 10 o versioni successive, puoi configurare il tuo computer con una suite Office più avanzata, il Office 2021 Pro Plus a vita, per 35,24€, che risolverà definitivamente la necessità di software sul tuo computer, e risparmierai in modo significativo se confronti il prezzo con quello che pagherai sul sito ufficiale (un grande risparmio di oltre il 90%)! Continua a scorrere per dare un’occhiata alle offerte sui pacchetti chiave!

Lascia che Office Professional equipaggi il tuo PC con vecchi classici e nuovi preferiti!

Da questa vendita, è possibile ottenere anche una chiave per Windows 11 Pro al prezzo economico di 13,25 euro. Se di recente hai dato un’occhiata a Microsoft Keys, vedrai che Godeal24 ha i migliori prezzi in circolazione! Quindi acquista un Windows 11 Pro e ottieni una nuova interfaccia insieme a funzionalità di sicurezza e protezione avanzate. Ordina ora mentre le offerte sono ancora in corso.

Stesso investimento, maggiori ricompense! Offerta a tempo limitato:

Completa l’aggiornamento in una sola volta! Risparmia di più! (Codice coupon “SGO62”)

Altre chiavi Microsoft Approfitta del 50% di sconto! (Codice coupon ” SGO50“)

Massimizza i risparmi con le licenze a volume! Agisci in fretta!

Pratico software per strumenti informatici:

>>>Ottieni più strumenti

Godeal24 offre prezzi imbattibili sulle chiavi Microsoft originali, rendendola la scelta migliore per l’aggiornamento senza spendere una fortuna. Con sconti fino al 62%, puoi ottenere licenze a vita per Windows e Office a una frazione del prezzo originale. Inoltre, tutti gli ordini vengono forniti con consegna digitale immediata, quindi non c’è bisogno di aspettare. Godeal24 fornisce anche un’assistenza clienti professionale, disponibile 24 ore su 24 per assistere con qualsiasi problema di acquisto o attivazione. Il loro team dedicato garantisce un’esperienza di acquisto senza interruzioni, rispondendo alle domande e risolvendo rapidamente i problemi. Che tu sia un privato o un’azienda che desidera aggiornare più dispositivi, ora è il momento perfetto per acquistare prima che i prezzi salgano.

Contatta Godeal24: service@godeal24.com

Come utilizzare il codice coupon?

Aggiungi il prodotto al carrello e compila il codice coupon, fai clic su “Procedi al pagamento” dopo la conferma!

Seleziona “CWALLETCO” in questo passaggio, quindi fai clic su “Continua”.

In collaborazione con Godeal24