Anthropic Claude ora può cercare sul web e tra le nostre email

Anthropic continua a rivoluzionare il panorama dell’AI aziendale con l’introduzione di nuove funzionalità avanzate per il suo assistente virtuale Claude, potenziando la produttività delle imprese che utilizzano Google Workspace. Queste innovazioni, che mirano a migliorare l’efficienza decisionale, si concentrano su due aree principali: una ricerca automatizzata più approfondita e un accesso contestuale ai dati aziendali.

Anthropic Claude Research

La prima grande novità è rappresentata da Research, una funzionalità progettata per eseguire ricerche multiple in modo autonomo, rispondendo in maniera completa e accurata alle domande poste dagli utenti. Questo strumento, paragonabile al Deep Research di ChatGPT e a quello di Google Gemini, si distingue per la sua velocità e per la capacità di fornire risposte corredate da citazioni verificabili.

Secondo Anthropic, l’obiettivo è privilegiare la qualità delle informazioni rispetto alla quantità, garantendo un supporto efficace alle decisioni aziendali.

Anthropic Claude in Google Workspace

Parallelamente, Claude introduce un’integrazione diretta con Gmail e Calendar all’interno dell’ecosistema Google Workspace.

Questa nuova capacità permette all’assistente di accedere al contesto lavorativo specifico dell’utente, come documenti rilevanti o note di riunioni precedenti. Grazie a questa integrazione, Claude è in grado di fornire suggerimenti contestuali precisi, accompagnati da citazioni inline per una verifica immediata delle fonti. Questa funzione risulta particolarmente utile per le organizzazioni che necessitano di un supporto decisionale basato su dati affidabili.

Per rispondere alle esigenze delle grandi imprese, Anthropic ha implementato anche funzionalità avanzate di catalogazione basate sulla tecnologia retrieval-augmented generation (RAG).

Questo approccio consente a Claude di esplorare i repository documentali aziendali, migliorando significativamente la pertinenza e l’accuratezza delle risposte in contesti professionali. L’adozione di RAG rappresenta un passo avanti per l’AI aziendale, offrendo soluzioni mirate e contestualizzate alle necessità specifiche delle organizzazioni.

Quando arrivano le nuove funzioni

La distribuzione di queste funzionalità segue un approccio graduale. La funzione Research è attualmente in fase beta per i piani Max, Team ed Enterprise negli Stati Uniti, Giappone e Brasile.

L’integrazione con Google Workspace, invece, è disponibile per tutti gli abbonati ai servizi a pagamento di Claude, ma richiede l’attivazione da parte degli amministratori di dominio per i piani Team ed Enterprise.