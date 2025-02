ChatGPT presenta il suo nuovo strumento Deep Research: cos'è e a cosa serve?

Nelle scorse ore OpenAI ha lanciato un nuovo strumento per ChatGPT capace di aiutare gli utenti ad approfondire gli argomenti ricercati sul chatbot. Il tool, chiamato Deep Research, si presenta come molto simile a una funzione già proposta da Google Gemini.

Stando a quanto rivelato in fase di presentazione, il nuovo strumento può lavorare effettuando ricerche nel giro di pochi minuti quando lo stesso lavoro, effettuato da un essere umano, potrebbe richiedere ore e ore. Ciò potrebbe richiedere a determinate figure lavorative di risparmiare una quantità enorme di tempo.

Deep Research è una funzionalità realizzata proprio per chi opera nell’ambito della realizzazione dei report, soprattutto quelli che riguardano dati combinati provenienti da centinaia di fonti online (e non). Come promesso dalla startup, lo strumento sarà in grado di lavorare come un analista di ricerca, con tempistiche però molto ristrette rispetto ai suoi “colleghi” umani.

Deep Research di ChatGPT: ecco come funziona il nuovo strumento

Quanto proposto da OpenAI si presta anche per contesti molto più quotidiani, come la comparazione tra diversi prodotti simili (come elettrodomestici o automobili). Con Deep Research, è infatti possibile paragonare tra loro la merce, ottenendo dati che facilitano la scelta di un’opzione rispetto alle altre.

Come affermato dalla compagnia, la funzione si basa sul modello o3 di OpenAI, ottimizzato per la navigazione sul Web e l’analisi dei dati. Lo stesso sfrutta il ragionamento per azioni complesse come ricerca, interpretazione e analisi di dati, siano essi testo, immagini o documenti PDF.

Al momento attuale Deep Research è riservato agli utenti ChatGPT Pro, anche se in un futuro non meglio precisato Deep Research sarà accessibile anche per le sottoscrizioni ChatGPT Plus e Team.

Per utilizzare lo strumento in ChatGPT, gli utenti dovranno selezionare la voce apposita nel campo di digitazione dei messaggi e immettere la loro query. Gli utenti possono anche allegare fogli di calcolo o file per facilitare il lavoro del chatbot.