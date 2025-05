Anthropic ha presentato due nuovi modelli di Intelligenza Artificiale avanzata, denominati Claude Opus 4 e Claude Sonnet 4. Questi sistemi, progettati per ridefinire gli standard del settore, introducono capacità e funzionalità che promettono di segnare un punto di svolta.

Tra i due, Claude Sonnet 4 emerge come il modello più compatto della gamma, ma non per questo meno rivoluzionario. Questo rappresenta un netto miglioramento rispetto al suo predecessore, Sonnet 3.7. Grazie alle sue prestazioni ottimizzate, è stato scelto da GitHub per potenziare il celebre strumento Copilot, una mossa che sottolinea il suo valore nel campo del coding. Un aspetto particolarmente interessante è la decisione strategica di Anthropic di renderlo disponibile gratuitamente, una scelta mirata ad ampliarne la diffusione e a conquistare la fiducia degli sviluppatori.

Claude Opus 4 è un’AI che si “ferma per pensare” alla risposta

Il vero protagonista del lancio è però Claude Opus 4, un sistema progettato per gestire compiti particolarmente complessi. La sua caratteristica distintiva è il cosiddetto “pensiero esteso”, una funzione innovativa che gli consente di interrompere temporaneamente l’elaborazione di una risposta per raccogliere informazioni supplementari tramite ricerche o strumenti esterni.

Questo approccio gli permette di riprendere l’elaborazione esattamente dal punto in cui si era interrotto, offrendo risultati di altissima qualità. Durante una dimostrazione pratica, Anthropic ha mostrato come questo modello sia stato in grado di creare autonomamente una guida dettagliata per il videogioco Pokémon Red, un esempio che evidenzia le sue straordinarie capacità.

Entrambi i modelli sono dotati di un sistema di memoria potenziato, una caratteristica che consente di conservare le informazioni chiave durante le conversazioni. Questo elimina la necessità di ripetere istruzioni, migliorando notevolmente l’esperienza d’uso. Inoltre, i “riassunti del pensiero” integrati permettono di condensare ragionamenti complessi in sintesi chiare e comprensibili, semplificando ulteriormente l’interazione con l’utente.

Un altro aspetto su cui Anthropic ha concentrato i propri sforzi è la riduzione dei cosiddetti “comportamenti scorciatoia”. Questi rappresentano una tendenza dei sistemi di AI a fornire risposte approssimative per ottimizzare i tempi di elaborazione.

Dal punto di vista commerciale, la strategia di Anthropic appare chiara: conquistare quote di mercato sia nel settore del coding AI che nelle applicazioni autonome. Offrendo Claude Sonnet 4 gratuitamente, l’azienda punta a favorire l’adozione di massa tra gli sviluppatori, creando una solida base di utenti. Parallelamente, Claude Opus 4 è disponibile attraverso i piani a pagamento Claude Pro, Max, Team ed Enterprise, posizionandosi come una soluzione premium e diretta concorrente di altre piattaforme leader come ChatGPT e Gemini.