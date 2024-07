Antivirus AVG: acquistalo ora e risparmi il 60%

Naviga in sicurezza e proteggi i tuoi dispositivi con AVG, il pluripremiato software antivirus. In questo momento, approfitta di un’offerta imperdibile: ottieni AVG con il 60% di sconto!. Ti consigliamo di affrettarti e non perdere questa opportunità, la promozione, infatti, potrebbe scadere da un giorno all’altro.

In questo momento, AVG mette a disposizione due piani Antivirus. AVG Internet Security (10 dispositivi e costo di 3,13 Euro al mese anziché 7.83 Euro al mese) e AVG Ultimate (10 dispositivi, 4,33 Euro al mese anziché 10,83 Euro al mese)

I piani AVG Internet Security e AVG Ultimate

Cosa comprende Avg Internet Security? Il piano offre una protezione completa e affidabile contro una vasta gamma di minacce informatiche. Blocca virus e malware con efficacia, garantendo che il tuo dispositivo rimanga protetto. Assicura inoltre la protezione dal ransomware, impedendo ai malintenzionati di crittografare i tuoi dati e chiedere un riscatto. Verifica la sicurezza delle reti Wi-Fi, assicurandosi che tu possa navigare in modo sicuro anche quando sei connesso a reti pubbliche.

Blocca i siti Web contraffatti e non sicuri, evitando che tu possa cadere vittima di truffe online. Infine, offre una robusta protezione dai siti di phishing, prevenendo che le tue informazioni personali e finanziarie vengano sottratte. Con questo livello di sicurezza, puoi navigare in tutta tranquillità sapendo che il tuo dispositivo e i tuoi dati sono sempre al sicuro.

Oltre alle sopracitate funzioni, con Avg Ultimate puoi ottimizzare le prestazioni e lo spazio di archiviazione del tuo dispositivo, assicurando che funzioni sempre al meglio. A disposizione hai una VPN assicura una navigazione sicura e privata, così da proteggere i tuoi dati personali da occhi indiscreti. Inoltre, AVG AntiTrack impedisce agli inserzionisti di monitorarti online, preservando la tua privacy e impedendo che le tue abitudini di navigazione vengano tracciate. Con questi strumenti.