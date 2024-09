Norton Ultra VPN: la soluzione finale per la tua sicurezza online

Privacy e sicurezza online sono due temi su cui non si può più rinviare, fare finta di niente. Ogni giorno migliaia di persone cadono nella trappola dei cybercriminali, con conseguenze pesanti sia da un punto di vista personale che finanziario. E l’esplosione dell’intelligenza artificiale non ha fatto altro che alimentare minacce sempre più pericolose, capaci di ingannare anche le persone più qualificate.

Per arginare questo problema, negli ultimi mesi sono arrivate sul mercato diverse soluzioni all inclusive, che offrono una protezione su tutti i livelli. Una delle migliori è Norton VPN, la piattaforma sviluppata da Norton che unisce un pluripremiato sistema antivirus a una VPN premium. Il piano di riferimento è Norton Ultra VPN, in questi giorni in offerta a 29,99 euro per il primo anno grazie al 68% di sconto.

I servizi inclusi in Norton Ultra VPN

Protezione dei dispositivi usati per connettersi a Internet e difesa della privacy online: sono questi i due obiettivi primari che Norton Ultra VPN si pone per essere un punto di riferimento tra le soluzioni all inclusive disponibili oggi sul mercato. E per riuscirci mette in campo tutta la migliore tecnologia di cui dispone.

A partire da una protezione antivirus totalizzante, attiva 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana, grazie alla quale malware, tentativi di phishing tramite e-mail, attacchi ransomware e altre minacce online fanno meno paura. A questo si aggiunge poi il servizio Secure VPN, che offre una connessione privata e al riparo da occhi indiscreti, oltre che senza pubblicità e web tracker.

Una delle caratteristiche più importanti del piano Norton Ultra VPN è rappresentata dal servizio di backup del PC nel cloud. Vengono messi a disposizione 200 GB di spazio, così da poter conservare al sicuro i file più importanti. Un’azione preventiva anche contro eventuali guasti dell’hard disk o attacchi ransomware, che possono portare alla perdita di tutti i dati memorizzati nel computer.

Un’altra funzionalità chiave è il monitoraggio del Dark Web. La piattaforma di Norton è in grado di rilevare un’eventuale compromissione dei dati personali o delle password, inviando una notifica immediata all’utente che può così ripristinare i propri account nel più breve tempo possibile.

Un’ultima caratteristica che merita una menzione speciale è Protezione minori, servizio di parental control avanzato che aiuta i più piccoli a navigare online in modo sicuro. Una volta attivata, Protezione minori permette ai genitori di supervisionare le attività dei bambini, con la possibilità di impostare dei limiti di utilizzo e gestire al meglio le eventuali app scaricate.

Un anno di Norton Ultra VPN in offerta a 29,99 euro

Il piano annuale di Norton Ultra VPN è disponibile a 29,99 euro per i primi 12 mesi, grazie al 68% di sconto applicato. Consente di proteggere fino a 5 dispositivi in totale, il numero ideale per singoli utenti e coppie. Se si desidera una copertura maggiore c’è il piano Norton Ultra VPN Plus, che protegge fino a 10 dispositivi. Quest’ultimo piano è in promozione a 34,99 euro per il primo anno, l’equivalente di 2,92 euro al mese.

Puoi provare gratis Norton Ultra VPN per 30 giorni collegandoti alla pagina ufficiale sul sito di Norton.