Sicurezza online senza compromessi con le soluzioni in offerta di AVG

Gli utenti alla ricerca di una soluzione completa per la sicurezza online, che non vada a compromettere le prestazioni del loro dispositivo, possono rivolgersi ai prodotti in offerta della compagnia ceca AVG Technologies: antivirus pluripremiato, protezione dai siti di phishing, navigazione privata grazie alla VPN e blocco del tracciamento dei dati.

In questi giorni i prodotti per la sicurezza AVG Internet Security e AVG Ultimate sono in sconto del 60%, con prezzi a partire da 3,13 euro al mese per un anno e una garanzia di rimborso della durata di trenta giorni a partire dalla data di acquisto.

Protezione da malware e ransomware con i prodotti AVG

AVG Internet Security e AVG Ultimate aiutano gli utenti a bloccare virus e malware, difendersi da attacchi ransomware, verificare la sicurezza delle reti Wi-Fi, proteggersi dai siti di phishing e bloccare i siti web non sicuri. Il più completo, AVG Ultimate, aggiunge poi funzionalità extra come TuneUp, Secure VPN e AntiTrack, rispettivamente per ottimizzare prestazioni e spazio di archiviazione, assicurare una navigazione sicura e privata, bloccare il tracciamento dei dati da parte delle aziende e utenti malintenzionati.

Volendo fare degli esempi pratici, i prodotti antivirus di AVG sono utili ad esempio per una navigazione web sicura, quando ad esempio un utente compie acquisti online, accede al proprio conto bancario, o più semplicemente naviga su alcuni siti web sconosciuti. Un altro caso d’uso riguardare la rimozione di virus, trojan e spyware che potrebbero infettare il dispositivo in uso dopo aver scaricato file o software da Internet, oppure allegati e-mail.

Inoltre, entrambe le soluzioni di sicurezza di AVG garantiscono una protezione specifica contro gli attacchi ransowmare, proteggono dalle truffe veicolate attraverso la posta elettronica e scansionano i file scaricati dalla rete Internet al fine di assicurarsi che non contengano al loro interno codice dannoso.