NordLayer: la VPN per aziende che vogliono dormire sonni tranquilli

Viviamo in un’epoca in cui ogni clic può diventare un varco per i cybercriminali. Le minacce digitali sono sempre più sofisticate, e le aziende, oggi più che mai, devono essere preparate. Con l’entrata in vigore della normativa europea NIS2, la sicurezza informatica non è più una scelta: è una responsabilità. In questo scenario entra in gioco NordLayer, la soluzione VPN progettata per rispondere alle esigenze reali del lavoro moderno.

Protezione e sicurezza al massimo per i tuoi dati aziendali

A differenza delle VPN tradizionali, NordLayer nasce con un chiaro obiettivo: proteggere la comunicazione e i dati aziendali, ovunque si trovino i tuoi collaboratori. Lavorare da remoto, con reti casalinghe spesso poco protette, espone le imprese a rischi enormi. NordLayer agisce come una barriera invisibile ma potentissima, criptando tutto il traffico e impedendo che informazioni sensibili cadano nelle mani sbagliate.

Oggi le aziende non possono più affidarsi a soluzioni generiche. Serve un sistema agile, scalabile e in linea con le nuove normative europee. E NordLayer risponde perfettamente a questa esigenza. Il servizio offre controlli di accesso avanzati, gestione centralizzata delle autorizzazioni e un’integrazione fluida con i principali strumenti di lavoro, dalla suite Google Workspace a Microsoft 365, fino alle piattaforme cloud. NordLayer si adatta al tuo business con piani flessibili, pensati per imprese di ogni dimensione. Che tu gestisca una startup o una multinazionale, puoi scegliere tra diverse soluzioni (Lite, Core, Premium o Enterprise), ognuna progettata per offrire la massima protezione con il minimo impatto sulla produttività. In un momento storico in cui ogni vulnerabilità può avere conseguenze devastanti, la prevenzione è la vera strategia vincente. NordLayer non è solo un prodotto: è un investimento nella solidità della tua infrastruttura digitale.