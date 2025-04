Difendi i tuoi dati aziendali con AVG: la soluzione antivirus che fa la differenza

Ancor più che a livello privato le aziende di ogni dimensione e tipologia hanno la necessità e il dovere di proteggere i loro sistemi dagli attacchi informatici. Anche considerando la mole e la tipologia di dati sensibili che vengono quotidianamente gestiti sui device aziendali è necessario trovare una soluzione non solo efficace ma anche in grado di rispondere all’evoluzione delle minacce che diventano ogni giorno sempre più sofisticate. Quella soluzione è AVG AntiVirus Business Edition in offerta a 42,34€ l’anno.

Le minacce cambiano, con AVG il livello di sicurezza elevato resta

AVG AntiVirus Business Edition si distingue per le funzionalità specificamente sviluppate per le necessità delle aziende. La console di gestione centralizzata permette all’amministratore IT di monitorare, configurare e aggiornare la protezione su tutti i dispositivi della rete da un’unica interfaccia.

Il firewall integrato filtra il traffico in entrata e in uscita, proteggendo la rete aziendale da intrusioni esterne e impedendo la fuga di dati sensibili. Inoltre AVG ha sviluppato un sistema di difesa avanzato che opera su molteplici livelli. La tecnologia di rilevamento euristico identifica anche le minacce zero-day, quelle varianti malware così recenti che non sono ancora state catalogate nei database tradizionali.

Il sistema di machine learning integrato, inoltre, analizza costantemente i file individuando precocemente quelli che potrebbero essere potenzialmente dannosi così da intervenire prima che entrino in azione e non solamente dopo quando l’attacco è iniziato.

Una suite di strumenti essenziali per ogni impresa che può contare anche sulla leggerezza di AVG AntiVirus Business Edition. Il software, infatti, non rallenta i dispositivi sui quali è installato, evitando di condizionare il flusso di lavoro. In questo modo si ha sempre la migliore protezione possibile anche in termini economici. AVG AntiVirus Business Edition è infatti attivabile a soli 42,34€ l’anno per ogni dispositivo; un costo irrisorio per una protezione di livello così avanzato specifica per le esigenze dei professionisti.