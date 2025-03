Difenditi dai furti d'identità con il tool automatico Incogni

Ogni anno i furti d’identità sono in aumento, complici il numero crescente di persone che ha accesso a Internet e le tecniche via via più sofisticate dei cybercriminali. Per difendersi al meglio segnaliamo il servizio Incogni, un tool automatico progettato dal team di Surfshark per rimuovere i dati personali degli utenti dai database dei data broker.

I data broker possono essere considerati come i responsabili indiretti dei furti d’identità. Il motivo? Perché dopo aver raccolto e analizzato le informazioni private lasciate in maniera inconsapevole dalle persone durante la navigazione sul web, le vendono ad aziende di terze parti. A questo punto è chiaro a quale rischio si vada incontro: che i dati personali finiscano nelle mani sbagliate, quelle ad esempio dei cybercriminali.

Ecco, uno strumento come Incogni va a contrastare in maniera efficace tale pericolo, offrendo una difesa importante. A tal proposito, segnaliamo l’offerta in corso sul sito ufficiale, dove il piano annuale è disponibile a 6,29 euro al mese invece di 13,98 euro utilizzando il coupon SWITCHON, riscattabile in automatico collegandosi alla pagina dedicata all’offerta a premendo sul pulsante in alto a destra Grab the Deal. Il codice promozionale sarà valido fino alla mezzanotte di questa domenica (23 marzo, ndr).

Incogni: ecco in che modo può aiutarti

Il primo caso concreto di auto del tool Incogni riguarda la protezione dai furti d’identità. Come abbiamo già visto, i nostri dati personali – nome, indirizzo di residenza, numero di telefono, e-mail, ecc. – spesso e volentieri vanno a finire nei database di aziende che poi li rivendono o li usano per marketing, col rischio concreto – appunto – di finire nelle mani sbagliate, spalancando le porte ad episodi di truffe online e furti d’identità. Incogni, tramite la richiesta di cancellazione dei dati, aiuta a ridurre la nostra esposizione online.

La rimozione delle informazioni personali dai database dei broker di dati consente inoltre di ridurre il rischio che queste siano impiegate per condurre campagne pubblicitarie indesiderate tramite telefonate di marketing o e-mail spam. Un vantaggio significativo, dal momento che da una parte avremo un indirizzo di posta elettronica più pulito, dall’altra riceveremo molte meno chiamate indesiderate dai call center.