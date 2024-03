Antivirus, Norton 360 Premium in offerta super: -60%

Sei alla ricerca di un antivirus? Ti consigliamo di soffermarti sull’offerta che Norton, azienda leader in fatto di cybersicurezza, propone per il suo Norton 360 Premium. Il servizio, solo per pochi giorni, è scontato del 60% in abbonamento annuale, per un prezzo che si è abbassato fino a 44.99 Euro (Anziché 114.99). Insomma, una occasione unica per blindare la sicurezza dei tuoi dispositivi.

Ma quanto dura questa promozione? Non sappiamo, con precisione, quanti giorni questa super offerta sarà attiva. Probabile, comunque, che un prezzo così irrisorio, oltretutto per un servizio che nel settore è tra i migliori al mondo, durerà solo per pochi altri giorni. Ti suggeriamo, per questo, di non perdere tempo e cogliere al volo questa opportunità.

Cosa offre Norton 360 Premium

Norton 360 Premium è una protezione potente e sicura per i tuoi dispositivi. Integra funzionalità orientate a difendere anche tua privacy online (in questo senso vanta funzioni come la Secure VPN e il Dark Web Monitoring). Con il servizio premium trovi tutto in un’unica soluzione e puoi godere della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 60 giorni nel caso il prodotto non faccia al tuo caso.

Con Premium ottieni la protezione dalle minacce in tempo reale grazie ad un livello di sicurezza avanzata che difende il tuo dispositivo dalle minacce online esistenti ed emergenti e a salvaguardare le informazioni riservate e finanziarie quando accedi online.

Da segnalare anche la presenza del password manager, con il quale è possibile generare, memorizzare e gestire facilmente e in modo più sicuro password, dati di carte di credito e altre credenziali online. Con il Backup del PC nel cloud, inoltre, salvi automaticamente file e documenti importanti come misura preventiva contro la perdita di dati dovuta a errori dell’unità disco rigido, furto di dispositivi e ransomware.