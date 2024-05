App di Netflix? Brutte notizie per gli utenti Windows

Netflix, per quanto concerne l’ecosistema Windows, sta preparando una serie di novità sostanziali per quanto riguarda l’accesso alla piattaforma.

A quanto pare infatti, l’azienda sta testando una nuova app che, rispetto al classico client, sembra virare più sull’utilizzo tramite Web. Secondo quanto trapelato, questa offrirà una migliore qualità dello streaming per tutti i piani proposti all’utenza, sia per quanto riguarda film, serie TV e altri contenuti presenti in libreria.

Detto ciò, vi sono alcune sostanziali brutte notizie per chi accede a Netflix da Windows.

Secondo quanto riportato dal sito di WindowsLastest, infatti, la piattaforma non consentirà più il download di contenuti in locale. Per alcuni utenti specifici, ciò può rappresentare un limite enorme.

Neftlix cambia approccio rispetto a Windows: addio al classico client per un’app basata sul Web

Per chi utilizza un notebook con il sistema operativo di Microsoft e, per esempio, scarica un film per poi fruirne senza la connessione Internet, ciò potrebbe essere un disagio non da poco. Questo modus operandi, infatti, risulta molto utile in determinate situazioni come nel contesto dei voli aerei.

Secondo quanto emerge al momento, la nuova app Windows sarà lanciata a giugno, andando a sostituire gradualmente nei vari territori il vecchio client. Nel caso di mancato aggiornamento dell’app, va comunque detto che quella vecchia smetterà di funzionare.

Nel comunicato Netflix viene spiegato come “Per offrire un’esperienza coerente e di qualità ai nostri abbonati su tutti i dispositivi che utilizzano per guardare i nostri programmi TV e film, l’app Netflix viene aggiornata per computer e tablet Windows. La nuova versione ora includerà l’accesso agli eventi live la compatibilità con i piani supportati da pubblicità e tanto altro“.

Un altro limite legato a Netflix è di solito quello della geolocalizzazione. In tal senso, per fortuna, è possibile utilizzare un trucco efficace per accedere alle librerie disponibili in qualunque paese coperto dal servizio.